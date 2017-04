Escritores dejan su huella en el primer Paseo de la Fama de la literatura de Barcelona

Etiquetas

Cinco autores crean su versión literaria de la avenida hollywoodiense en vísperas de Sant Jordi

Los escritores Jordi Sierra i Fabra, Gonzalo Giner, Vicenç Villatoro, Lluís Bassat, Fernando Gamboa, Sergio Vila-Sanjuán y Mercedes Pinto han protagonizado este sábado la creación del primer Paseo de la Fama de la literatura dejando sus huellas en seis moldes que emulan los del Paseo de la Fama de Hollywood, en Los Ángeles (Estados Unidos).

Se trata de una iniciativa organizada por Amazon, particularmente dedicada a Kindle, en la que se ha querido homenajear a estos autores al mismo nivel que a las estrellas del cine: "Queremos agradecer a los escritores, a los autores que nos hacen soñar y disfrutar, su contribución", ha explicado el responsable de la tienda en español de Kindle en España, México y Estados Unidos, Manuel Reverte, en declaraciones a Europa Press.

El acto, celebrado en los jardines del Palau Robert de Barcelona, ha congregado a varios curiosos que no se han querido perder el momento en el que sus autores favoritos han dejado la huella de sus "manos creadoras" en un molde de masilla a modo de homenaje tanto a su obra como a la ciudad de Barcelona como capital del libro este domingo, día de Sant Jordi.

"Se regalarán millones de libros y se vivirá la literatura desde un punto de vista muy especial", ha recordado Reverte al presentar a los escritores.

Aunque a la compañía le gustaría que los bloques surgidos del acto de este sábado se quedaran en la ciudad, en esta primera ocasión se los quedarán los mismos escritores que los han impregnado con sus huellas y firmas.

COMO ESTRELLAS DE HOLLYWOOD

Este homenaje ha sido muy bien recogido por los autores, que han agradecido tanto el reconocimiento a su obra como al mundo editorial y a la literatura en general, aunque para Mercedes Pinto "ya era hora" que se celebrase un acto así, ha bromeado.

"Es simbólico por supuesto pero representa un reconocimiento y que te hayan elegido para esta supone que hay muchos lectores detrás", ha valorado en declaraciones a Europa Press, y ha afirmado que pese a ser éste su primer Sant Jordi lo afronta con mucha alegría y optimismo.

Para Sergio Vila-Sanjuán se trata de una iniciativa nueva que, como todo por Sant Jordi, "remarca que los autores son la estrella" y contribuye, a su vez, al crecimiento de esta fiesta como día del libro y de la rosa al darle una riqueza especial.

"He dejado diez huellecitas más que una sola", ha ironizado también, ya que le ha parecido dura la masilla en la que ha dejado sus palmas y su firma.

Por su parte, Fernando Gamboa, ha celebrado que se haya organizado una iniciativa así como forma de reconocimiento: "Hay miles de casetas con escritores firmando y esto es un momento especial, un poquito diferente".

Al finalizar el acto, Jordi Sierra i Fabra ha cogido la palabra para agradecer a Amazon la oportunidad de estar entre los primeros autores en participar de un evento así del que ha dicho que no dudó formar parte ni un segundo: "A mí que me gusta el cine, me encantó".

Asimismo, ha loado la calidad de los invitados y ha bromeado sobre el hecho de poner sus manos en masilla: "Han traído a escritores que escriben con las manos porque hay que lo hacen con el culo y ponerlo aquí hubiera sido feo".

MULTITUD DE ACTOS POR SANT JORDI

Este Paseo de la Fama forma parte de un programa de actos que Amazon ha organizado con motivo del Día del Libro e invitará a transeúntes y curiosos a participar para disfrutar de uno de los días más concurridos en las calles de ciudades y pueblos catalanes.

El domingo 23, Sant Jordi, Amazon planteará un novedoso reto y animará a los lectores a demostrar su amor por la literatura tatuándose, temporalmente, frases de sus autores favoritos.