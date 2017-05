Expertos analizan este sábado en El Toboso "el rechazo" a leer El Quijote, un libro dirigido "al pueblo llano"

Etiquetas

La Sociedad Cervantina de Alcázar de San Juan ha organizado este sábado, 6 de mayo, una mesa redonda en el municipio toledano de El Toboso para analizar "el desánimo y rechazo" existente en la sociedad para leer 'El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha', un libro destinado en su origen "al pueblo llano" y considerado en la actualidad para "profesores, académicos y élites".

'Leyendo a Cervantes en el siglo XXI: ¿Por qué?', será el título de este acto enmarcado en la celebración de las XXVI Jornadas Cervantinas de El Toboso, que se están llevando a cabo entre el 21 de abril y el 6 de mayo de 2017 y que cuestionarán de la mano de diversos expertos, en la Sala Domus Artis a partir de las 12.00 horas, "si se está leyendo El Quijote de un modo sensato", ha apuntado la Sociedad Cervantina en una nota de prensa.

"Si miramos a nuestro entorno, y preguntamos a nuestros vecinos, amigos, conocidos y familiares su opinión sobre Miguel de Cervantes y el Quijote, no es difícil constatar el hecho de que la casi totalidad dirán que Cervantes es un genio universal. También sobre el Quijote, la mayoría dirá que lo reconoce como una obra maestra de la literatura global", reflexiona la entidad académica.

Sin embargo, apuntan que "basta preguntar a esas personas del entorno si ellas lo han leído para constatar que la lectura del Quijote genera en la comunidad un frecuente, aunque a veces disimulado, desánimo y rechazo a leerlo. Es frecuente oír opiniones del tipo de que es algo muy pesado, que no se entiende y que aburre", ha señalado la Sociedad Cervantina, al tiempo que ha añadido que "obviamente, algo no cuadra". "Va contra las leyes del sentido común que no se lea lo que se admira tanto".

DIRIGIDO AL PUEBLO LLANO

En este sentido, ponentes como el director de cine y productor de la película 'Cervantes, la búsqueda', Javier Balaguer Blasco; el profesor de Literatura de la Universidad de Salamanca Luis García Jambrina o el descubridos de la más antigua edición del Quijote de Avellaneda, Enrique Suárez Figaredo, abordarán estas cuestiones acerca de la obra de Cervantes, un libro destinado en su origen "al pueblo llano".

"Basta para ello considerar la escasa calidad formal de las primeras ediciones: muy alejadas del lujo y del ámbito académico. Inicialmente era un libro del pueblo y para el pueblo. ¿Qué ha pasado, pues, para que hoy día sea, más bien que un libro popular, un libro para profesores, académicos y élites?", apuntan como una de las cuestiones a debatir en esta mesa redonda, organizada por la Sociedad Cervantina y el Ayuntamiento de El Toboso.