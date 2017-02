Federico Moccia: "Uno debe habituarse al placer de la literatura hasta que se convierta en una dependencia"

Etiquetas

El escritor y director italiano Federico Moccia asegura que las personas, especialmente aquellas más jóvenes, "deben habituarse al placer de la literatura hasta que se convierta en una dependencia". "Esa debería ser la droga", ha aseverado.

Así lo ha manifestado el escritor italiano, en una entrevista concedida a Europa Press, con motivo de la presentación en Valencia de su última novela, 'Tres veces tú' (Planeta), el desenlace de la historia de amor de Babi, Step y Gin desarrollada en las anteriores 'A tres metros sobre el cielo' y 'Tengo ganas de ti'.

Moccia ha considerado que tiene que sentirse "feliz" por que tanta gente lea sus obras y, preguntado por el desdén intelectual que en ocasiones despiertan los bestsellers juveniles, ha confesado que no consigue entender ese "desprecio porque se da la posibilidad a las personas de conocer puntos de vista distintos".

"Cuando me reúno con jóvenes que me dicen que solo han leído un libro mío les respondo: estáis equivocados, hay muchos autores mejores que yo. Pero si la clave para que lean por primera vez es Moccia, Moccia debería ser mi ídolo porque es él el que ha abierto esta brecha para acceder a la palabra y al conocimiento. A partir de ahí, irán mejorando pero han aprendido el sistema, no se puede obligar a alguien que se ha pasado toda la vida sentado a hacer la maratón. Uno debe habituarse al placer de la literatura hasta que se convierta en una dependencia, esa debería ser la droga", ha argumentado.

Además, el autor italiano ha señalado que es frecuente que los adultos olviden su juventud, "cuando eran más hermosos, más puros, más radicales y tenían una increíble capacidad de inteligencia".

CURIOSIDAD Y RESPETO

Precisamente, Moccia opina que gran parte del secreto para conectar con los jóvenes y escribir sobre ellos de una forma creíble es "la curiosidad" y el "respeto": observar todo lo que sucede a su alrededor y "no creer que eres más inteligente o más culto que los demás".

"Creo que esa verdad --ha proseguido-- es un factor que puede haber gustado mucho de esta serie de libros porque antes de haber visto a los personajes en las películas, los lectores ya se los imaginaban y los han visto como alguien que ha formado parte de sus vidas; cada lector a su manera se crea su propio film, por eso a veces lees un libro, ves la película y no te gusta. Pero en este caso creo que Mario Casas ha gustado a todas".

Federico Moccia ha agregado que el éxito de historias de amor como las suyas son una prueba de que, aunque la sociedad cambie, "las emociones serán siempre, afortunadamente, las mismas de generación en generación".

"Cambiará el sistema de comunicación, antes mandábamos postales y ahora hacemos una foto y escribimos en whatsapp pero el deseo de comunicar es el mismo, ahora es más rápido pero lo que quieres decir es lo mismo: Te echo de menos, amor mío, esta puesta de sol es bonita pero lo sería mucho más si estuvieras aquí".

ESPAÑA, "LA MAYOR SORPRESA"

Sobre sus proyectos futuros, el novelista ha comentado que en este momento siente "mucha curiosidad" por España. "Es un país verdaderamente tan importante, con lectores increíblemente sensibles, que han constituido para mí la mayor sorpresa porque tener éxito en otros países es el verdadero éxito y te da la medida exacta de lo que han hecho", ha subrayado.

"Ahora quiero comprender bien qué piensa la gente; me gusta leer sus comentarios, ir a las presentaciones y la firma de libros, hablar con ellos, mirarles a los ojos, porque de aquí es donde nacen los nuevos proyectos. Ellos te dan la fuerza, el entusiasmo de su conmoción se convierte en tu nueva energía para hacer algo que necesita pasión, porque no puedes escribir sin pasión", ha finalizado.