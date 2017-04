Fernando Delgado cierra su trilogía del ahogado con una exploración "del dolor y el gozo de la culpa"

Etiquetas

El escritor Fernando Delgado acaba de publicar 'El huido que leyó su esquela' (Planeta), una novela con la que cierra su trilogía del ahogado --tras 'No estabas en el cielo' (1996) e 'Isla sin mar' (2002)-- y que supone una exploración "del dolor y el gozo de la culpa".

El también periodista y parlamentario en las Corts Valencianes ha asegurado, en una entrevista concedida a Europa Press, que 'El huido que leyó su esquela', que se presenta en la Fira del Llibre de València, incide en un concepto de moral que le gusta.

La historia está protagonizada por un hombre que inicia una escapada hacia una nueva identidad pero que, a pesar de ello, sigue viviendo el peso o el orgullo de la culpa por un pasado que regresa a su vida y le lleva a tomar una trágica decisión.

Delgado comenta que una de las cuestiones sobre las que gira la novela es el pecado que, "entendido de un modo civil, puede ser tenido por gozoso y o por perverso".

Además de esta reflexión moral, el libro tiene algo de autobiográfico, puesto que el autor perdió pronto a su padre y uno de sus amigos de la niñez aseguraba que, realmente, había desparecido en una playa a la que solían ir. Aunque esa historia no era cierta, Delgado reconoce que un amigo de la infancia del autor aseguraba que "siempre ha estado obsesionado" y, por ello, ha reflejado en la obra esa ausencia.

MEMORIA PRESENTE

"Yo no he hecho mucha novela de la memoria, pero mi memoria siempre está presente en la novela, no precisamente con hechos reales, sino más por los hechos reales que uno ha imaginado de otra manera. No se refleja lo que uno es, sino lo que uno ha querido o pudo ser", ha manifestado.

Pese a su ocupación de diputado, tampoco destaca el autor afincado en Valencia por el género político. "He escrito artículos, ensayos y textos periodísticos analizando el panorama político pero no lo he llevado a la literatura, aunque los tiempos se están poniendo de tal manera que van a dar para muchos personajes e historias que, inevitablemente tendrán que ir a la literatura".

"Estamos en una época terrible: la razón está perdida, no hay un ámbito de reflexión, el discurso político es bastante mediocre, a veces gratuito. Hay un panorama político y social muy deplorable, no solo en España, la imagen de Trump es la imagen de un tiempo terrible", ha aseverado el escritor, que ha mostrado su rechazo a contribuir a una "pelea de gallos", que le tiene "decepcionado de verdad".