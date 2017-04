Etiquetas

La escritora Jenn Díaz se ha mostrado este domingo de Sant Jordi emocionada con la acogida de los lectores, tras recibir el Premi Mercè Rodoreda de cuentos por su 'Vida familiar'.

Lo ha vivido "muy emocionada", y cree que haber ganado el premio Mercè Rodoreda ha hecho que se le acercara gente diferente a la que solía hacerlo.

También ha confesado que ha notado un cambio respecto a otros años: "Normalmente pienso que no me vendrá a ver nadie pero este año no ha sido así", ha afirmado.