Kriss Jenner sobre las memorias de Caitlyn Jenner:"Lo único bueno que dice de mí es que fui encantadora en una fiesta"

El clan Kardashian está que trina con el libro de memorias de Caitlyn Jenner, sobre todo la matriarca, que desmiente todo lo que cuenta su ex marido en una biografía que llegará a las librerías el 27 de abril y ha levantado muchas ampollas. En el último episodio de Keeping Up Kardashian, la estrella televisiva se mostró indignada ante sus hijas, Kris y Khloé Kardashian, a cuenta de las perlitas que el ex atleta olímpico desvela en Los secretos de mi vida. "Lo he leído y lo único bueno que dice de mí es que fui encantadora en una fiesta. Esto no tiene sentido. Todo lo que dice es una mentira", dice Kris ante la cara de asombro de sus vástagas.