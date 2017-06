Legardinier investiga 'El milagro original': "Vivimos en la cultura del hoy, no hay interés por la Historia"

Etiquetas

El escritor Gilles Legardinier vuelve a la novela con 'El milagro original' (HarperCollins), un viaje a lo largo de 2.500 años protagonizado por la agente Karen Holt y su particular acompañante, el historiador Benjamin Hood, para lograr atrapar a unos ladrones de objetos arqueológicos.

Legardinier aborda este 'thriller' con humor para "hablar de algo muy serio", las relaciones humanas y su relación con la Historia. "Ahora se vive una cultura del hoy, no hay interés por la Historia y de hecho una gran mayoría de la población ni siquiera sabe que existe un gran patrimonio arqueológico", ha lamentado en una entrevista con Europa Pres el autor francés.

Para Legardinier, el error está en mirar la Historia como "algo del pasado, lleno de polvo, y que ya ha terminado". "Hoy creemos que lo sabemos todo, un niño se puede sentar al lado de su abuelo y atender más al móvil que a las cosas que podrían contarle. Pero la realidad es que seguimos sin saber qué es el fuego o sin poder construir algo tan duradero como las pirámides", ha explicado.

En 'El milagro original', el escritor abandona su registro de los últimos libros --como 'Días de perros' o 'Como el perro y el gato', que le han convertido en un bestseller en Francia-- para volver al 'thriller', aunque atendiendo a emociones humanas como "las esperanzas perdidas o el miedo a la muerte".

OTRO 'CÓDIGO DA VINCI'

Durante ocho años, Legardinier se ha documentado acudiendo a los lugares que aparecen en la novela, "hablando con las personas que viven allí o son expertas en determinada cultura" o leyendo trabajos relacionados. El resultado es un viaje por el que aparece desde la antigua Mesopotomia al Tercer Reich, pasando por el Japón milenario.

"Quizás la gran sorpresa para mi de todo este trabajo es el de conocer mejor la cultura summeria, la base de todas las culturas", ha aseverado el autor, quien ha rechazado una posible asociación de la novela con un 'Código da Vinci' en su versión más cómica.

"Yo no fabrico productos, sino emociones, y no estoy pensando en otra obra cuando escribo, porque no es la manera más adecuada de crear un libro. A algunos les vendrá a la mente 'El Código da Vinci', mientras que otras generaciones podrían pensar en 'Indiana Jones', en 'Tras el corazón verde', y otros incluso en 'El conde de Montecristo'", ha aseverado.

PELÍCULA Y NO MÁS GATOS

Legardinier, que mantiene vínculos con el cine como escritor de guiones, ha adelantado que ya ha habido conversaciones para llevar esta historia a la gran pantalla, si bien "sería una producción muy cara por las localizaciones y es algo que no puedes hacer sin contar con los ingleses o los norteamericanos", ha comentado con humor.

Con tres novelas ya saliendo del cajón, también ha ironizado sobre sus futuros trabajos, reconociendo que no tendrán "nada que ver con gatos". "Ha llegado a un punto que la gente, cuando se interesa por el libro va a preguntar por 'el libro ese del gato'. No quiero eso", ha concluido.