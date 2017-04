Lorenzo Silva carga contra la falta de medidas antipiratería y la "apuesta de España por la economía sumergida"

Etiquetas

El escritor Lorenzo Silva ha cargado contra la "apuesta de España en favor de la economía sumergida" al no promover medidas antipiratería, , una situación que "va en contra de la economía decente" y que cree que no se va a solucionar en un corto plazo de tiempo.

"Estoy estupefacto y ya he perdido la esperanza. Hay una pasividad e indiferencia de los poderes públicos que denota falta de inteligencia y de salud moral colectiva", ha criticado Silva, quien ha recibido el primer premio de CEDRO por su defensa de los derechos de autor en España.

Silva ha puesto varios ejemplos de las dificultades por las que atraviesa un escritor español para "poder vivir" de la literatura. Así, mientras un "excelente novelista" --de quien no ha querido dar el nombre-- le ha confesado que tendrá problemas para publicar su siguiente libro debido a las descargas ilegales que ha habido, el propio Silva ha confesado que varios de los libros gratis que pone a disposición de su web también han sido 'pirateados'.

"Esto último es de psiquiátrico y delirante", ha lamentado el autor de la saga detectivesca de Chamorro y Bevilacqua, quien ha reconocido que ya no hace "pruebas" para ver si se descargan ilegalmente sus libros. "Cuando gané el premio Planeta eso fue una orgía, páginas y páginas en Google. El mal rollo tiene un límite", ha aseverado.

"CONCIENCIA MEJORABLE"

Precisamente, Silva ha puesto también el foco en los buscadores de Internet, alertando de que "no hay quien se crea" que su papel sea "neutro" respecto a la piratería de contenidos. "Me sorprende la enorme jerarquía de contenidos ilegales en estos buscadores. Como decía Bartleby, 'prefieren no hacerlo'", ha ironizado.

Tras agradecer el premio, el escritor ha señalado también a la sociedad, que tiene "una conciencia mejorable" de la propiedad intelectual. Así, ha diferenciado entre dos tipos de usuarios de contenidos ilegales: los que tienen recursos económicos y los que no.

"Aquellos que no tienen recursos vuelven a poner en evidencia que con un país más inteligente los ciudadanos acudirían a un sistema legal y respetuoso. Hace falta unas bibliotecas públicas bien dotadas y, si hace falta, ocupar espacios en televisión como lo hace la Champions League, por ejemplo", ha indicado. Respecto a los que sí tienen recursos económicos y piratean, ha asegurado no tener "una posición amable".

NUEVO MODELO DE COMPENSACIÓN, ¿ANTES DEL VERANO?

Por su parte, la presidenta de Cedro, Carme Riera, ha alabado al galardonado con un premio que no tiene remuneración económica --y que recogerá este miércoles 26 de abril coincidiendo con el Día Mundial de la Propiedad Intelectual--. Tras reclamar más ayuda en la lucha contra la piratería, Riera ha puesto de relieve la actual situación de un sector que genera 30.000 puestos de trabajo directo.

"Se nos deben compensaciones desde el año 2012", ha recordado, en relación a la sentencia del Tribunal Supremo que ha declarado nulo el anterior modelo de compensación por copia privada. La asociación estima en torno a 40 millones de euros anuales la reclamación patrimonial por el dinero dejado de ganar con ese modelo, además de adelantar que esperan que la legislación del nuevo modelo esté lista "antes del verano".

"Pedimos la regulación de la financiación por derechos de autor de forma urgente y que se nos abone lo que se nos debe. Si además hay que dotar de medios policíacos para cerrar los sitios fraudulentos es prioritario, si no, pareceríamos del tercer mundo", ha concluido Riera.