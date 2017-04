Luz Gabás: "Me faltaba una novela sobre la vida, que es una pelea continua entre el fuego y el hielo"

Etiquetas

La escritora Luz Gabás, de Monzón (Huesca) ha firmado esta tarde ejemplares de su tercera novela 'Como el fuego en el hielo' en la 52 Fira del Llibre de València, una novela dedicada a la vida y a la montaña y "un homenaje a los románticos".

"Después de 'Palmeras en la nieve', en la que hablaba sobre la identidad, y 'Regreso a tu piel', que abordaba el tema de la muerte, me faltaba una novela sobre la vida. La vida como una suma de decisiones y como una pelea continua entre el fuego y el hielo", ha explicado la autora en el marco del certamen, según ha informado la organización en un comunicado.

Sobre el argumento, ha desvelado que "toda la novela es esta pelea de los personajes que sufren, porque debajo de las capas de hielo siempre hay volcanes en erupción; una cosa es lo que deseas y otra lo que la vida te pone por delante".

Por ello, ha reconocido que "ha sido un trabajo difícil: hay mucho personaje y tenía que tener cuidado de mantener los sentimientos controlados para mantener el tono que quería darle, ni demasiado sensible ni vacía. Cada personaje tiene su pelea".

'Como el fuego en el hielo' se sitúa entre 1843 y 1868, periodo que es "puro romanticismo", ya que "la novela es homenaje a lo romántico y al romanticismo".

El segundo motivo por el que eligió esa época, en el que ha tardado un año en documentarse, es porque "en teoría se trata de un tiempo de tranquilidad después de la primera guerra carlista y cuando se iniciaba la década moderada".

"PURA INESTABILIDAD"

"Pero de tranquilidad nada, fue un momento de pura inestabilidad y de emprendedores en el Pirineo. Los viajeros, que son los primeros turistas, comenzaron a visitar los balnearios de montaña. Fue un contexto de cambio", ha recalcado.

La narración comienza el fatídico día en el que Attua tuvo que ocupar el lugar de su padre y supo entonces que su prometedor futuro se había truncado. Ahora debe regentar las termas que han sido el sustento de su familia en el Pirineo fronterizo entre Francia y España. Junto a su destino, también se frustró el deseo de Cristela, quien anhelaba una vida a su lado y alejarse de su rutina en un entorno hostil.

Según ha indicado Gabas, "es también un homenaje a la montaña porque era uno de los destinos favoritos de los románticos. La evasión frente a la civilización y a la vez con significado espiritual de contacto con lo divino".

TRES NOVELAS Y UNA ALCALDÍA

"Transcurre en la alta montaña, donde vivo", ha afirmado Gabás, quien reside desde 2007 en Anciles, junto a Benasque, del que ha sido alcaldesa hasta mayo de 2015.

"Ha sido muy complicado. La de escritora y la de alcaldesa son dos facetas muy públicas que requieren de toda tu energía. De hecho, aun no me he descansado. Ha sido duro: cinco años, tres novelas y una alcaldía. Ahora estoy en una fase de más de libertad. Más tiempo para leer, para ponerme al día, para pasear. No he tenido ocio y necesito recuperar mi tiempo de ocio para mí", ha relatado.