Manuel Guedán novela 'Los favores' dejados a deber en la adolescencia: "Hay un desencanto generacional, es evidente"

El escritor Manuel Guedán da el salto a la novela con 'Los Favores' (La Palma), una mirada atrás al paso de la adolescencia a la madurez en el que dos amigos pretenden rompar las convenciones sociales y que sirven de reflejo de un "desencanto generacional" que ha acompañado a la sociedad en los últimos años.

"Quería trabajar la idea de la amistad como algo imprescindible y para ello busqué a dos personas desubicadas afectiva y laboralmente. Tienen el proyecto --algo misógino-- de continuar con su amistad y anteponerla a otro tipo de cosas, para cambiar el orden de prioridades sociales que se suele dar de manera natural", ha explicado en una entrevista con Europa Press el autor.

'Los favores' cuenta, desde dos versiones, la historia de amistad de Nacho A. y Nacho B. y cómo se van perdiendo todos sus sueños a medida que se acercan al mundo adulto. Además, ambos van cargados con una 'mochila' que les impide avanzar sin mirar al pasado: la de una cadena de favores que también implica a sus parejas y a personas cercanas.

Guedán sitúa esta novela en un punto en el que "se produce un embudo social y afectivo" para los personajes, en ese salto de la adolescencia a la madurez. "La adolescencia se vive en manada, donde unos se cuidan mucho a los otros, y luego llega ese momento en el que la sociabilidad pasa a ser la pareja o el trabajo, y ellos se ven perdidos", ha señalado.

Los favores de los que habla el título también muestran el paso del tiempo, puesto que si al principio giran en torno a ayudarse en una pelea o renunciar a una chica por amistad, en la madurez pasan a responder a ayudas laborales y dependencias económicas. En cualquier caso, siempre "entendiendo el favor de manera equivocada" debido a una "falta de fe" en el agradecimiento.

MACAULAY CULKIN

"Los personajes fallan al no fiarse del agradecimiento. El agradecimiento, como el perdón, es una de las pocas cosas no materiales que tenemos y no hay por qué devolverlo. Pero a veces no funciona así y se genera un sentimiento de deuda, lo que hace al favor algo nocivo", ha señalado.

Dentro de la novela, aparece un personaje indisociable con la juventud de los años 90 que le sirve a Guedán como "anclaje generacional": Macaulay Culkin. Uno de los protagonistas ha sido durante varios años doblador del famoso actor en sus grandes éxitos cinematográficos y el punto culminante surge cuando se lo encuentra en el estreno de una de sus películas.

"Hace contrapeso con los otros personajes y además, me sirve para jugar con el juego de traducción que está presente en toda la novela. También me gustaba la idea de una vida dependiente de otro ser que no tiene conocimiento de tu existencia, pero puedes acabar vinculando tu carrera a que le vaya bien o mal a esa persona", ha apuntado.

LA ADOLESCENCIA COMO FUENTE DE CREATIVIDAD

Guedán es editor en Demipage y reconoce que ofreció esta novela hace tres años a la editorial antes de entrar a trabajar en ella, pero fue rechazada. "En mi caso, hice el camino inverso, de escritor a editor, y aunque David Villanueva (el otro editor) no aceptó la novela, me sirvió para entrar a trabajar aquí", ha comentado con humor.

Preguntado sobre una mirada nostálgica hacia el pasado, Guedán ha afirmado que puede existir "una cierta idealización", aunque también conoce a "mucha gente que no querría volver ahí". "Por un lado era una etapa donde la emocionalidad estaba a flor de piel y en esa comunidad se sufre mucho, pero también la presión laboral es menor y eso es una fuente de libertad y creatividad", ha concluido.