Petros Márkaris publica 'Offshore': "Cuando es el centro de todo, no importa si el dinero es blanco o negro"

El escritor griego Petros Márkaris publica su nueva novela 'Offshore' (Tusquets), continuación de la saga del comisario Jaritos en la que abandona por un momento su radiografía de la crisis para imaginar una Grecia imaginada donde vuelve a fluir el dinero.

"El dinero es la única fuerza que mueve a las cosas y eso es un gran problema. Si estás creando un sistema en el que lo único que importa es el dinero y es el centro de todo, no importa si es blanco o es negro", ha criticado en una entrevista con Europa Press el autor de la 'Tetralogía de la crisis'.

Al igual que en 'Offshore', Márkaris pone la mirada en el origen de ese dinero, el cual no conoce nunca nadie. "El significado de esta novela es que el dinero no es transparente, nadie sabe de dónde procede y prefiere las explicaciones fáciles y esto ocurre no solo con el dinero negro, sino con todo", ha apuntado.

Es por ello que el comisario Jaritos decide investigar la muerte de un funcionario de la Secretaría de Estado de Turismo, cuyo cadáver aparece atado a una silla y con un tiro en la cabeza. Pese a que todo apunta a un robo, las indagaciones de Jaritos desvelarán una trama ligada a tráficos ilegales.

Márkaris ha bromeado la coincidencia en el tiempo de esta novela con los 'Papeles de Panamá', que llevó a su editor a preguntarle si realmente tenía información antes de que saliera en los medios. "Yo simplemente me propuse cómo sería si el dinero entrase de nuevo a un país tras las crisis. Evidentemente, los papeles no es algo que yo supiera", ha comentado con humor.

En cualquier caso, no cree que ahora haya más corrupción que antes, puesto que la influencia del dinero viene de hace años. "Siempre ha habido corrupción, lamentablemente en España tenéis experiencia con eso. Pero si uno ha creado un sistema en el que el dinero es el único objetivo, siempre habrá gente intentando conseguirlo fácilmente", ha afirmado.

MACRON Y TRUMP

Sin embargo, sí tiene que ver la actual situación de Europa con el hecho de que el escritor griego se haya fijado en el flujo ilegal de dinero. "En Europa únicamente se está hablando de reformas económicas y, detrás de todo esto, lo que hay es un verdadero problema político. Hemos priorizado la economía frente al sistema político", ha aseverado.

En este sentido, ha puesto como ejemplo a Francia, donde Emmanuel Macron y Marine Le Pen se disputarán el próximo 7 de mayo la Presidencia de Francia. "Todo el mundo se echa las manos a la cabeza con Trump, pero ¿quién es Macron? Es un hombre de la banca, un candidato que no tiene carrera política, pero es lo que hay", ha señalado.

GRECIA, "OLVIDADA" POR LA UE

Respecto a Grecia, país sobre el que siempre se mueve el comisario Jaritos, ha reconocido que a día de hoy "está olvidada" por la UE porque "ya no es de interés". "En el año 2009, cuando la crisis estaba empezando, era un asunto del sur de Europa. Pero ahora solo permanece Grecia y el continente tiene otros problemas más graves, como Trump, el Brexit o los refugiados", ha añadido.

A pesar de anunciar que no volvería a escribir sobre la crisis por el "agotamiento" que le generó la tetralogía, Márkaris ha dejado una puerta abierta a volver a abordar este asunto con el comisario Jaritos como protagonista. "Nos guste o no, estamos hablando de forma constante de la crisis, y esto es algo que no ocurría desde la II Guerra Mundial", ha avisado.

Precisamente, 'Offshore' concluye con una pregunta sobre si finalmente la crisis llegará a su fin en los próximos años. Por el momento, el autor griego ha adelantado que ya tiene en mente su próxima novela con el comisario Jaritos, que empezará a escribir en el mes de junio de este año.