Philip Kerr: "Llevo escribiendo tanto que solo siento que existo cuando escribo"

El autor Philip Kerr (Edimburgo, 1956) asegura que lleva escribiendo tanto tiempo que "solo" siente que existe cuando se dedica a esta actividad: "Llevo escribiendo tanto que solo siento que existo cuando escribo".

Así lo ha manifestado el autor en una rueda de prensa ofrecida este viernes en València con motivo de su participación en el cierre del festival de género negro VLC Negra', que ha programado una charla con Kerr este sábado, 13 de mayo, a las 20.00 horas en la Fundación Bancaja y un segundo encuentro con el público el domingo 14 de mayo en la Casa del Libro, junto a otra veintena de autores. El creador de la serie de Bernie Gunther ha estado acompañado por el también escritor y organizador del festival, Jordi LLobregat.

El prestigioso escritor escocés recuerda haber estado alguna vez en València: "Vine durante alguna feria del libro y probablemente tomé mucho tinto", ha bromeado. Acaba de regresar de una gira por Estados Unidos, hecho que le resulta desconcertante puesto que estar hablándole a la audiencia durante una hora le hace sentirse como "un comediante". "Es muy diferente de lo que soy yo como autor, lo que te hace ser un autor es que te gusta quedarte en casa, no te gusta hablar ni te gusta la gente", ha ironizado.

"Para ser un escritor estos días tienes que ser dos personas a la vez, un poco esquizofrénico. Por una parte está el escritor, y por otra parte el autor, que es el egomaníaco borrachuzo que va por ahí firmando libros", ha apostillado.

El narrador, que ha escrito más de treinta novelas, ha descrito el proceso de escritura como "una especie de confinamiento solitario que puede durar meses".

"LAS IDEAS BRILLANTES SON ALGO POCO COMÚN"

Sin embargo, ha remarcado, "las ideas brillantes son algo poco común" y admite haber aprendido a lo largo de los años a "escuchar a la imaginación".

"Suena paradójico pero en ninguna de las profesiones necesitas utilizar la imaginación, la gente no quiere que ejercites la imaginación resulta una forma de anarquía", ha destacado. "Para mí la imaginación siempre fue una rebelión", ha añadido.

"Mis ideas vienen de una voz en mi cabeza que hace miles de años la gente hubiera pensado que era Dios, en mi caso siempre es un dios y no una diosa", ha matizado.

"Lo mejor que me ha podido pasar es que mis convulsiones formen parte de mi forma de vida", ha explicado el autor, quien dice sentirse "extraño" cuando se sienta en su escritorio y analiza desde fuera lo que hace.

Kerr, que ha relatado dos visitas al terapeuta ha explicado que lo dejó por considerarlo una pérdida de tiempo. "La obsesión de todo escritor es el tiempo, porque hay tantas cosas que le impiden escribir, he tenido otras distracciones en mi vida como la guitarra o el piano pero hace tiempo que solo estamos el ordenador y yo".

"Para mí la escritura es un trastorno obsesivo compulsivo, llevo escribiendo tanto que solo siento que existo cuando escribo, lo llevo haciendo desde los diez años", ha señalado.

"LOS PERSONAJES MALVADOS SON LOS MÁS INTERESANTES"

"Los personajes malvados son los más interesantes", ha puntualizado el autor que se declara fan de Drácula "porque entra en las habitaciones de las chicas y les muerde el cuello".

Preguntado por la creación de personajes que sitúa en el contexto de la segunda guerra mundial, el autor ha explicado que "cuando hablas de personajes reales de una historia tienes que llevar su personalidad como un abrigo, los temas de los que hablas te afectan profundamente".

"Siempre he encontrado que los malos de la historia son los nazis, cuando voy a Alemania muchas veces hay gente que me dice si no sería hora de hacer borrón y cuenta nueva, pero eso no va a ocurrir porque ellos están muy cercanos a los hechos como para poder entender la enorme magnitud histórica de lo que ocurrió", ha considerado.

"Se ha convertido en un tema enorme de interés para escritores e historiadores y es un tema que nos irá obsesionando e interesando cada vez más", ha añadido. Para Kerr, las consecuencias de ese hecho histórico siguen vigentes puesto que "en los últimos 150 años Alemania se las ha arreglado para dominar los destinos de Europa".

De Bernie, el personaje principal de sus novelas, el autor ha señalado que el tiempo ha cambiado a ambos. "He intentado cambiarlo a él de la misma manera que he cambiado yo, afortunadamente me han ocurrido menos cosas a mi que a él".

"Si Bernie me viera, creo que intentaría matarme porque le he arruinado la vida, haciéndole pasar por muchas cosas, si lo hiciera sería una liberación para los dos", ha bromeado.

LA DAMA DE ZAGREB

Para escribir su última novela, 'La Dama de Zagreb', pasó unos días "horribles" en el país con el objetivo de documentarse". "Es una ciudad preciosa pero a la vez es un buen ejemplo de lo que te puede ocurrir cuando eres un país pequeño que a nadie le importa, creo que todos los que quieren independencia como en el caso de Escocia, deberían echar un vistazo a este tipo de países", ha aseverado.

Kerr, que también escribe obras para público infantil ha resaltado que lo importante en este tipo de literatura no es "añadir cosas, sino encontrar la forma más pura de la historia". En definitiva, "deshacerse de la sofisticación de los adultos".

"El único elixir de la juventud que existe es escribir para niños", ha añadido el escritor. "Yo le robaba 'El amante de Lady Chatterley' a mi padre, los chicos de doce años no son tan infantiles, y hay que recordar eso también", ha concluido.

Kerr, que ha abordado varios temas durante el encuentro, también ha expresado su opinión respecto al Brexit: "Europa era mejor con nosotros dentro porque siempre ha necesitado a Gran Bretaña para conseguir el equilibrio con Alemania", ha aseverado.