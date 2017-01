El libro de Ramón Gener 'El amor te hará inmortal', el éxito en el que te verás reflejado

Etiquetas

Queda nada para Reyes y entre los libros más leídos de estas Navidades se encuentra el segundo trabajo literario de Ramón Gener tras el enorme éxito de Si Beethoven pudiera escucharme, director del fantástico programa de TVE This is Opera.

Ramón es uno de los hombres más seguidos, llena en sus conferencias y su programa supone un éxito profesional pero, detrás subyacía un gran dolor por la muerte de su padre... A través de "El amor te hará inmortal", homenajea a su padre y a todos para que no queden en el olvido en el que acerca a grandes figuras de la historia de la música partiendo de la muerte de su padre.

Ramón es guiado por las moiras, seres mitológicos que tejen el hilo de la vida de los mortales, a diferentes lugares y momentos de la historia de la música para vivir de cerca las emociones y sentimientos que llevaron a algunos grandes de la música a crear obras como las que hicieron. Farinelli, Joaquín Rodrigo, Maria Callas, Puccini o Clara Schumann son algunas de las figuras que aparecen en este envolvente relato lleno de música y mitología.

Ramón Gener: "Mi padre muere dos veces"... La primera vez cuando llego a mi casa y le digo: "Hola Papá" y me responde: "Hola ¿qué tal estás? Dale recuerdos a tu padre que hace mucho tiempo que no le veo" y luego la segunda cuando muere físicamente. Nosotros solo somos hilos, hilos nada más y tú estás aquí porque las moiras han querido que estuvieras aquí. Y luego es cuestión de ver una historia y ver que los demás también tienen historias parecidas. Por ejemplo, tú sueñas todos los días con tu padre y piensas ¿quién soñaba todos los días con alguien?... pues María Callas que soñaba todos los días con Onassis hasta que decidió reunirse con él. O por ejemplo nunca te has atrevido decirle a tu padre que le quieres, pues ¿quién no se ha atrevido?... Toscanini, pues vamos a ver a Toscanini. Todos esos personajes consiguen solucionar sus pequeños problemas y yo de esa manera lo consigo también.

Además, yo no quiero que mi padre muera una tercera vez, porque todas las personas mueren dos veces, cuando mueren y cuando se les olvida y ya nadie te recuerda. Entonces es cuando te desvaneces del mundo y nunca hubieras existido y dejas de existir. Yo estoy muy cabreado porque mi padre tuvo que morir dos ves, cuando los demás hemos muerto solo una y ahora es el momento en el que se puede desvanecer para siempre y tengo que remediarlo y le pido a las moiras que me ayuden... Y las moiras me cuentan la historia de Aquiles, que es el gran guerrero de las historias y tuvo la suerte de elegir su propio destino. Si no vas a Troya vivirás, te casarás con la mujer que quieras, tendrás hijos y nietos, y mucho dinero. Tus hijos y nietos te recordarán pero tus biznietos no. Si vas a Troya morirás pero vivirás para siempre. En el 2017 hablarán de ti. Se trataba de vivir para morir o de morir para vivir. Yo entiendo que mi padre no puede ser Aquiles, solo unos cuantos y además mi padre no era alguien especial sino uno más como el tuyo, y el libro no va de mi padre, pero las moiras me dicen que escriba un libro para que cuando uno lo lea por el placer de la lectura puedas pensar en tu padre, o en cualquier familiar si se murió o no se murió, si has pensado en él o no. Es poder convertir en ese instante a todas las personas en inmortales.

CH: Nunca me había planteado que con el alzheimer mueres dos veces...

RG: Ese día me olvidó a mi, a su mujer, a mis hermanos, se olvidó de las palabras, de hablar, de que esto era una pared y se olvidó de respirar. Y se convirtió en el bolero de Ravel porque Ravel también se levantó un día y no podía recordar nada y creó una melodía repetitiva que dura once minutos...

"MARÍA CALLAS AL LADO DE ISOLDA ES UN CHISTE, O DE JULIETA"

CH: Me sorprende lo cabreado que estás en persona y en el libro y que no tiene nada que ver con la persona que sale en televisión.

RG: Lo más maravilloso del mundo son las personas. Tú me ves por la tele y te creas un personaje es como María Callas, porque amó como nunca una mujer ha amado a ningún hombre... Isolda es un chiste al lado de María Callas, Julieta es una adolescente pueril. Callas es una mujer que se enamora perdidamente de un hombre que la maltrata psicológicamente y aun así le quiere con locura incluso cuando se va con la Kennedy y ella le sigue amando. Y cuando él vuelve, lo único que se le ocurre hacer es abrir la puerta y él la lleva al sofá y la posee como un macho alfa y ella es la mujer más feliz del mundo. Pero cuando él muere ¿Cómo sigues viviendo? Cuando antes tenías el amor de una persona, de tu amor hacia él y el contrario ya no existe.

"MARIA CALLAS DECIDIÓ SOÑAR PARA SIEMPRE CON ONASSIS"

Entonces ella decide soñar con él todas las noches, me voy a empastillar todas las noches para soñar con él y mientras sueño con él mi mundo será maravilloso. Yo también soñaba con mi padre todas las putas noches. Y entonces es... ¿por qué sueño todos los días con él? ¿De qué sirven los sueños y soñar con mi padre todas las noches? Y entonces María Callas decide soñar para siempre y que no merece la pena despertarse cada mañana porque es un drama y decide dormir para siempre. Ahí sí que me di cuenta que yo podía hacer con los sueños lo que ella no supo hacer y ahí dije "hasta luego" voy a soñar con otras cosas y ya nos encontraremos.

CH: Y ¿ya has encontrado la paz?

RG: ... Sí. Cuando lee los mensajes de las redes que lee el libro y me hace feliz pensar que todas esas cosas que yo voy pasando, esas luces, esos castigos y esos alivios... me escriben y me dicen: "Es que yo también pasé por eso". Y es que todos somos humanos y pasamos por lo mismo.

"LOS LIBROS SON DE DOS TIPOS: DE ASEDIO Y DE VUELTA A CASA"

CH: Pero además también metes cultura, historia, música... es algo que no estaba inventado.

RG: Volvemos a los griegos, ellos decían que solo hacíamos dos cosas: la primera es asediar aquello que quieres y para eso se escribió La Iliada... Asedias el trabajo que quieres, asedias las vacaciones que quieres, asedias el móvil que quieres y vas a por él cuando lo compras y la segunda cosa es volver a casa y si no tienes casa estás muerto, y para eso está La Odisea, sobre la vuelta al hogar. Todos los libros que merecen la pena están escritos son sobre estas dos cosas. Este es un libro de volver a casa como El Quijote o La Divina Comedia... Romeo y Julieta es un libro de asedio, Macbeth también es de asedio. Solo hay dos tipos de libros porque los hombres solo hacemos dos tipos de cosas.

CH: ¿Hay incultura en la música?

RG: Primero una previa... Algo que no sé si es evidente, el libro no es de música, habla de música pero no es de música, lo importante no son los músicos si no las personas. La música existe porque hay alguien que la escucha. La obra de arte eres tú, no es lo que vas a ver si no tú.

Esa es la impresión que tiene la tele cuando crea ese programa porque como somos la tele pública tenemos que hacerlo, que es una ilusión. Y yo hago el programa con otra intención, de contar mis cosas por si a alguien le gusta y como el único modo de vivir es enseñarlo a los demás por si a esa persona le interesa, si a alguien no le interesa no pasa nada... Yo abro un puerta y cuento y el que quiera venir que venga. Es el placer de compartir las cosas.

CH: Pero parece que ahora la gente no tiene tanta cultura...

RG: Ese es el discurso de siempre desde los griegos. Siempre pensamos que todo va a peor cuando realmente todo va a mejor: "Que si mira a estos jóvenes, mira como lo hacíamos nosotros"... Los jóvenes es normal que quieran vivir sus vidas y que rompan un poco que tampoco rompen tanto por poner una "K" en lugar de una "Q" o una "X" por un "por". Pensamos que la gente no sabe ahora de Platón pero es que hace 300 años tampoco la gente lo sabía, ni quien era Berlioz y su Sinfonía fantástica. Todo va a mejor y es curioso que pensamos que es va a peor.