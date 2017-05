Ramón Villares destaca el compromiso de Carlos Casares con la promoción de la cultura gallega entre los más jóvenes

Etiquetas

Christian Casares, hijo del autor, asegura que la edición conmemorativa de 'As laranxas máis laranxas de todas as laranxas' le gustaría mucho a su padre

El presidente del Consello da Cultura Galega, Ramón Villares, ha destacado el compromiso de Carlos Casares, a quien se le dedican las Letras Galegas de este año, con la promoción de la cultura gallega entre los más jóvenes. En concreto, lo ha hecho durante la presentación de la edición conmemorativa de 'As laranxas máis laranxas de todas as laranxas', una pequeña pieza dramática escrita a principios de los años setenta por el autor ourensano y que pronto se convirtió en un clásico del teatro infantil.

Esta edición conmemorativa no es una simple reedición, pues se divide en dos partes. Por un lado, un libro que incluye un facsímil de 'As laranxas máis laranxas de todas as laranxas', precedido por un prólogo de Ramón Villares y un estudio de la profesora de Literatura Infantil y Juvenil Montse Pena Presas. Por otro lado, la reedición también incluye varias ilustraciones del dibujante Luís Seoane, las cuales vienen a modo de postal y que, por lo tanto, el lector puede extraer del libro.

El fin de esta edición conmemorativa de 'As laranxas máis laranxas de todas as laranxas' no es comercial, sino meramente institucional y, en consecuencia, no se puede comprar. Con todo, esta obra será distribuida en bibliotecas, colegios y otros organismos públicos.

En concreto, Ramón Villares ha estado acompañado por la profesora Montse Pena y por la familia de Carlos Casares. La primera ha asegurado que realizar un estudio de 'As laranxas máis laranxas de todas as laranxas' ha sido una "delicia", justo antes de indicar que es preciso conocer dos ideas para entender la relación del escritor ourensano con la literatura infantil.

A este respecto, ha hecho hincapié en que éste es un campo que "no le interesaba especialmente" a Carlos Casares, pero lo cultivaba porque sí le importaba mucho su papel en la normalización lingüística de la lengua gallega.

EL "POSO SOCIAL" DE LA LITERATURA DE CASARES

Como segunda idea, ha destacado el "poso social" de su literatura y ha explicado que mientras 'A Galiña azul' nos enseña a "no ser homogéneos", la obra 'As laranxas máis laranxas de todas as laranxas' nos muestra cómo "el ingenio y la inteligencia pueden hacer frente a cualquier abuso de poder".

"La fantasía es un arma de rebelión masiva para llevarnos hacia la tolerancia", ha subrayado Montse Pena, quien ha basado su trabajo en material inédito: tanto en cartas personales del escritor como en el archivo de la sociedad cultural O Facho. Y es que esta pieza teatral ganó el Concurso de Textos Teatrais O Facho en 1973 y, en ese mismo año, se representó por primera vez en la 'I Mostra de Teatro de Ribadavia'.

La obra, tal y como ha relatado la profesora de Literatura Infantil y Juvenil, "renueva el teatro infantil gallego" y "se convierte rápidamente en un clásico", además de cumplir el deseo de Carlos Casares, que era que pasara por todas las escuelas de Galicia.

Y es que para el autor ourensano los verdaderos críticos y quienes tenían la última palabra eran los niños, a quienes, ha subrayado Montse Pena, gustó mucho esta pequeña pieza dramática.

ILUSTRACIONES DE LUÍS SEOANE

Asimismo, la profesora de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) ha hecho hincapié en que las ilustraciones de Luís Seoane "captan muy bien el sentido de la obra", mostrando el "humor" y el "absurdo" del texto en sus dibujos.

Por su parte, Christian Casares, hijo del escritor ourensano, ha asegurado que su padre, quien presidió el Consello da Cultura Galega, estaría "realmente feliz" si pudiera ver esta reedición de 'As laranxas máis laranxas de todas as laranxas', la cual presenta, a su juicio, un análisis "muy brillante" por parte de Montse Pena.

Asimismo, ha calificado esta reedición como "libro objeto", un libro que su padre compraría si pudiera, pues le prestaba mucha atención al diseño.

Por su parte, Ramón Villares ha avanzado que el próximo día 16 de mayo tendrá lugar un concierto en Ourense, en el que se musicará el texto de Carlos Casares 'A Formiga'. Este concierto se repetirá en Santiago el día 18, un día después de las Letras Galegas, dedicadas este 2017 al autor ourensano.