Raúl del Pozo recopila columnas como 'El último pistolero': "En las redes sociales se esconden psicópatas"

Etiquetas

El periodista Raúl del Pozo ha recopilado en 'El último pistolero' (Círculo de Tiza) más de un centenar de sus columnas publicadas en los últimos años en los que fija su mirada en la actualidad, en literatura, periodismo o en el auge de las redes sociales.

Precisamente, respecto a estas últimas, Del Pozo ha explicado en una entrevista con Europa Press que Internet es "el gran invento de la humanidad, superior incluso a la rueda o la imprenta", si bien hay "cosas que tapan este lado bueno". "También se esconden psicópatas y gentes del odio", ha lamentado.

"A pesar de que es una fuente de información continua, surgen personas que siempre muestran odio, especialmente a gente que destaca. Hay muchos, pero supongo que la propia dinámica les irá eliminando", ha señalado el periodista, para quien, en cualquier caso, cree que "poner mordazas no servirá de nada".

En 'El último pistolero', Del Pozo aborda distintos temas siempre con una mirada pendiente de la actualidad, creando una especie de crónica de España de los últimos años. "Es verdad que la actualidad es lo que antes se quema en una columna, pero momentáneamente, porque cuando pasa un tiempo adquiere un cierto renacimiento y recoge la sensibilidad de un momento", ha aseverado.

Preguntado sobre si se siente ese 'último pistolero' del periodismo --el título viene de otro artículo de Julio Valdeón--, Del Pozo responde que es una definición con la que se siente "identificado". "Escribir es la canción de una ametralladora y, como decía Sartre, 'las palabras pueden ser pistolas cargadas'".

LA HERENCIA DE UMBRAL

Heredero de Francisco Umbral, reconoce que esa 'carga' le ha "pesado en algunos momentos", si bien "ya está olvidado". "Cuando te comparas con un mito, siempre pierdes", ha reconocido Del Pozo, quien también ha citado a González Ruano o Cela como otros referentes, aunque "desde el punto de vista de la ética fueran discutibles".

"Para escribir no hacen falta sentimientos ni ser buena persona, escribir es ajeno a la ética. Vivimos tiempos de corrección política y con la mentalidad de hoy no se entendería a Quevedo, un bicho --antisemita o misógino-- que sin embarga ha sido el mejor escritor español de todos los tiempos", ha lamentado.

PODEMOS, CON "UN HUECO EN LA HISTORIA"

En varios de los artículos de 'El último pistolero' se recoge el ascenso de Podemos, una formación a la que del Pozo considera que "ya tiene un hueco en la Historia". "Podemos es cinco millones de personas que se han cansado de la corrupción y se han amotinado. Y me parece bien. Aunque sean demagogos y populistas, responden a una angustia de parte de la sociedad española", ha destacado.

Echando un vistazo atrás a su trayectoria, el columnista ha admitido que "los mayores disgustos han llegado siempre por gente ofendida por la religión". "He aprendido a que no se debe herir a la gente metiéndose con sus creencias y procuro no cabrear mucho por este motivo", ha comentado con humor.

Asimismo, sobre el futuro, continúa apostando por el papel, aunque reconoce que el periodismo afronta un cambio "sin saber hacia donde va". "El papel es oro y la gran tragedia es que todavía no se ha inventado nada para sustituirlo. Pero el único capaz de echar Gobiernos a día de hoy sigue siendo ese formato", ha concluido.