Ray Loriga vuelve con la novela 'Rendición': "Daesh parecen los malos de Batman"

El escritor Ray Loriga vuelve a la novela con 'Rendición' (Alfaguara), una historia sobre los intentos de una familia por recuperar su vida anterior a la guerra, en la que el autor retrata a una sociedad "de autodelación" muy similar a la actual.

Loriga ha explicado en una entrevista con Europa Press que ha tratado de "alejarse de los maniqueísmos" bélicos, aunque la realidad parece empeñada en mostrar lo contrario. "Es verdad que Daesh parecen los malos de 'Batman', no se puede ser más malo. Ocurre como con los nazis, que además de malos, tenían la cara dura y la desfachatez de decirlo, pues estos igual, hasta con vídeos de promoción", ha señalado con humor.

En cualquier caso, para el escritor madrileño la "diferencia" con los países occidentales que también participan en la guerra es la de "no decir las cosas malas que se hacen, y hablar en nombre de la libertad". "En realidad ya no hay tantos malos, está también el 'playmobil' de Corea del Norte (en alusión a Kim Jong-un), que ya no sé si existe ni me lo puedo creer", ha continuado con ese tono irónico.

En 'Rendición', premio Alfaguara de Novela 2017, un hombre de quien se desconoce su nombre --a lo largo de la obra solo los niños tendrán nombre propio-- narra cómo, junto a su mujer, comienza el traslado a un refugio al ir perdiendo la guerra el bando que regía su comarca. Loriga explica que su intención es la de mostrar a alguien que "se mueve en la ignorancia, pese a que quizás su bando es el peor", a la manera que ocurrió con muchas personas en Alemania en la II Guerra Mundial.

UNA SOCIEDAD 'ORWELLIANA'

La llegada a una especie de campo de reeducación transparente junto a Julio, un joven al que han decidido adoptar, cambiará por completo sus relaciones. "Esa transparencia donde todo el mundo puede ver lo que haces no es tan misteriosa, porque es algo que vivimos hoy en día: la sociedad de autodelación", ha explicado Loriga.

"Lo que ocurre ahora supera lo 'orwelliano', no se trata de un poder que nos vaya a vigilar. Lo facilitamos todo nosotros: estamos localizados constantemente con nuestros móviles y además no hay nada que guardemos para la intimidad", ha criticado. Esto no es obstáculo para que el autor considere a la generación de jóvenes de hoy día "más inquieta" que la suya.

"En mi generación quizás había más cansancio o hartazgo de la política, que era algo que no se mencionaba. Había por el contrario un gran empeño lúdico, también de ser creativo. A esta generación la veo más activa en la queja, aunque con una intención más estética: igual si le quitas el 'selfie' no van a la manifestación", ha señalado.

DROGAS LEGALES

Loriga ya avisó al recibir el premio el pasado mes de abril de que en esta novela no habría 'drogas ni rock and roll', si bien se reflejan en varios momentos una sociedad narcotizada con medicamentos. "Les van purificando los dolores, como si en el agua te dieran 'Lexatin'. Vivimos en una sociedad en la que las drogas legales se consumen a mansalva, que no te quitan los dolores pero sí la angustia", ha apuntado.

El protagonista de 'Rendición' irá poco a poco rebelándose, aunque esa exclusión de la sociedad conlleve ciertos peligros. "Es una reproducción de los grupos sociales 'ad eternum', el que se queda fuera está marginado. Por ejemplo, ahora lo sufren los adolescentes, que si se quedan fuera de 'instagram' son un poco parias", ha señalado.

Preguntado sobre si él mismo ha sentido que ha tirado la toalla en algún momento, ha aseverado que no. "No me he rendido, porque escribir es un acto tan petulante y tan arrogante que seguir haciéndolo cuando nadie te lo pide es un gesto de insurrección", ha concluido.