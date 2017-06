SÁNCHEZ ABOGA POR POTENCIAR LAS LIBRERÍAS DE BARRIO Y LEER PARA SER UNA SOCIEDAD MÁS CRÍTICA

Etiquetas

- En la Feria del Libro de Madrid, donde compró una obra sobre Pablo Iglesias y una novela de Lorenzo Silva. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, abogó este jueves por reivindicar y potenciar las librerías de cercanía y animar a los niños a todo el conjunto de la sociedad a leer para hacer de la española una sociedad “mucho más rica y más librepensadora”.Sánchez paseó hoy por la Feria del Libro de Madrid. Ante la caseta 334 de la Editorial Edhasa hizo declaraciones a los periodistas, en las que reivindicó el carácter transversal que debe tener la cultura en toda acción de gobierno, no sólo en el ámbito de la industria, sino también en el de la educación. A este respecto, denunció el “abandono” por parte del Gobierno en la educación pública de las asignaturas vinculadas con la creatividad, las artes plásticas, la filosofía, la literatura, todo aquello que da “garantías” de que los niños vayan a ser “librepensadores, críticos y que no se van a resignar”.Reivindicó el “derecho” de los escritores a “seguir creando” después de jubilados, de manera que puedan cobrar por derechos de autor y su jubilación y que esto no sea incompatible. También dijo que hay que reivindicar y potenciar las “librerías de cercanía, las de los barrios”, y “animar” a los hijos y al conjunto de la sociedad a seguir leyendo en “cualquiera de la lenguas” de España y “fomentar la lectura para hacer de nuestra una sociedad una sociedad mucho más rica en lo espiritual, y más librepensadora y más crítica, y no resignarse ante una sociedad que claramente es injusta y tiene que resolver muchos desafíos en el corto y el medio plazo”.El líder del PSOE dio esta mañana un paseo por varios estands de la feria, situada en el Parque del Retiro. Allí se fotografió y dio besos a todo aquel que quiso, entre ellos numerosos jóvenes que se aproximaron al político madrileño al reconocerlo. Pese a los fans que rodearon al secretario general socialista, Sánchez pudo visitar varios puestos y hacerse con algunos ejemplares, como ‘Pablo Iglesias, socialista, obrero y español’, de Joan Serrallonga; ‘El lejano país de los estanques’, de Lorenzo Silva; ‘La velada en Benicarló’, de Manuel Azaña, o ‘Capitán Twain’, de Mark Siegel. Para sus hijas escogió ‘Por una rosa’, de Laura Gallego, Benito Taibo y Javier Ruescas, y ‘El club de las zapatillas rojas’, de Ana Punset.