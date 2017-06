Sandra Barneda: "Tenemos que generar muchas noticias y a veces no tienen nada que ver con tu realidad"

Etiquetas

La marca de colchones Pikolín presenta su nuevo colchón y lo hace con el apoyo de algunos rostros conocidos que confesaron que confían plenamente en la marca como fue el caso de Sandra Barneda, Manel Fuentes y Lourdes Montes. Como grandes profesionales todos coincidieron en remarcar que dormir es muy importante para poder afrontar el día a día con mayor energía.

Por su parte Sandra Barneda confesó que está en uno de los mejores momentos de su vida y es que compagina a la perfección su faceta de presentadora con la de escritora y es que está totalmente volcada con su próximo libro. En el terreno personal Sandra también está en un momento inmejorable junto a Nagore Robles con la que forma una pareja que se consolida cada día más.

CHANCE: Lo primero que piensas cuando terminas es en dormir.

SANDRA BARNEDA: Intentar dormir bien pero hay veces que no es la cantidad sino la calidad y con el sueño también pasa. Hay veces que te creer que habiendo dormido muchas horas te levantas descansada y no. Es alucinante con esto lo que estoy aprendiendo, te diferencia en sueño ligero, profundo y la calidad del sueño y es verdad que hay veces que he dormido menos horas y me he levantado más descansada.

SANDRA BARNEDA: "LA EDICIÓN ESTÁ OFRECIENDO MUCHO COLOR, ESTÁN SIENDO MUY DE VERDAD Y ES MUY DE AGRADECER"

CH: ¿Cómo son tus despertares?

S.B: Depende de muchas cosas. De cómo me haya ido a dormir, de dónde me despierte...

CH: ¿Planes para las vacaciones?

S.B: Yo estoy con la maletita abierta pero ya sabes que nunca se sabe en la tele. Nosotros ya estamos acostumbrados a esto, a la mínima que tienes unos días te escapas, vuelves. Me encantaría hacer un viaje y lo haré, si no es este verano en cuanto pueda.

CH: ¿Un mega viaje?

S.B: Sí, lejos. Sin la maleta, con libros, con cambio de horarios y el móvil que lo dejas en el hotel. O modo avión y solo haces fotos y te olvidas, eso son vacaciones.

CH: ¿En las vacaciones también desconectas?

S.B: Yo como esté en medio de una novela me llevaré el ordenador y en momentos determinados me dedico una tarde a seguir escribiendo y tal, el ambiente no es lo mismo.

CH: Estas disfrutando mucho este año en Supervivientes.

S.B: Sí, mucho, la edición está ofreciendo mucho color, están siendo muy de verdad y es muy de agradecer, nos estamos sintiendo en la convivencia muy identificados y eso ofrece muchas satisfacciones como la audiencia que está teniendo un seguimiento muy grande.

SANDRA BARNEDA: "HAY QUE SABER SEPARAR LAS COSAS DE VERDAD. ES QUE SI NO, NO ENTREVISTARÍA A MUCHA GENTE"

CH: ¿Cómo se vive que en un programa en directo ocurra algo desagradable como con Leticia?

S.B: Pues ala, para tu casa. Ya está. Creo que hay que ser lo más natural posible y tampoco darle mayor trascendencia. Hay momentos en los que tienes 16 micros abiertos, una persona se propasa, le dices calla y qué haces, pues fuera. Pero sin más peso, luego vuelves, te has calmado y vuelves y a lo mejor te ha dado tiempo a reposar lo que has hecho.

CH: ¿Luego se olvidan las cosas?

S.B: Hombre... El directo es el directo, el personalizar no, estás trabajando, no puedes personalizar. No tengo mala relación con ningún colaborador ni la he tenido nunca. A veces se dicen cosas que no son ciertas.

CH: Te había pasado con Jorge Javier también.

S.B: No, creo que eso es el juego. Tenemos que generar muchas noticias y hay veces que te tocan noticias que no tienen nada que ver con tu realidad pero qué vas a hacer, estar todo el día respondiendo, no. Ya te acostumbras. No estoy pendiente de todo. No me afecta.

CH: Profesionalidad hay.

S.B: No hay otra cosa, hay que saber separar las cosas de verdad. Es que si no, no entrevistaría a mucha gente. Eso es como lo evidente y lo fácil y que dices pues bueno, por qué no me lo dices cuando he entrevistado a tal y cual. Creo que hay noticias que se propician porque colateralmente estás hablando de otra cosa.

SANDRA BARNEDA: "SEGUIR ESTANDO EN MI MEJOR MOMENTO, ESE SERÍA MI SUEÑO, CON ESA SATISFACCIÓN PERMANENTE DEL AHORA"

CH: ¿Qué estás escribiendo?

S.B: Una novela, la tercera novela. Me voy a otro siglo, que va a ser histórica y que está siendo un proceso laborioso, muy laborioso, muy de investigar, pero muy bonito.

CH: ¿Hay amor?

S.B: Sí, hay amor, cómo no va a haber amor.

CH: El otro día te vimos muy emocionada dedicando un premio a tu pareja.

S.B: Si, recibiendo un premio.

CH: ¿Estás más abierta a hablar de tus sentimientos?

S.B: Creo que se le da una trascendencia que recibo pero que no deja de ser lo que haría cualquier persona cuando le dan un premio, dedicárselo a las personas que quiere y que están a su lado.

CH: ¿Estás feliz?

S.B: Estoy en muy buen momento pero en el mejor no sé. Eso no se sabe. Lo tendría que decir de aquí a un tiempo. Siempre se dice que el momento presente tendría que ser el mejor.

CH: ¿Algún sueño especial?

S.B: Seguir estando en mi mejor momento, ese sería mi sueño, con esa satisfacción permanente del ahora.