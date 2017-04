Sarah Lark ambientará su próxima novela histórica en València

Etiquetas

La escritora alemana Christiane Gohl --conocida por el pseudónimo con el que firma sus sagas familiares, Sarah Lark-- ha firmado esta tarde ejemplares de sus novelas por primera vez en València, en el marco de la 52 Fira del Llibre, entre ellos los de la última que ha salido al mercado: 'Una promesa en el fin del mundo'.

La autora ha aprovechado su visita para documentarse sobre la ciudad, ya que ha avanzado que su próxima novela histórica "se ambienta en València", donde El Cid vivirá una aventura amorosa, según ha informado la organización del certamen en un comunicado.

En su visita, Gohl ha descrito sus novelas, más de 300 entre novelas románticas, históricas y manuales sobre caballos, como "buenas historias, muy auténticas, reales y bien escritas, con amor y luchas". "A casi todas las mujeres les gustan las historias familiares. Siempre hay mercado", ha aseverado.

Para preparar sus trabajos, ha relatado que se documenta durante largos periodos de tiempo "con un ordenador especial", motivo por el que "tienen un contexto muy real".

"SIEMPRE HE QUERIDO LIBROS GORDOS"

Gracias a su trabajo como guía turística, descubrió pronto su fascinación por Nueva Zelanda, donde ubica las tres trilogías, la de los maoríes la Kauri y la del fuego. "Siempre he querido escribir novelas grandes, largas, libros gordos", ha recalcado.

Su último título, 'Una promesa en el fin del mundo', transcurre durante la Segunda Guerra Mundial. Tras perder a sus padres, dos hermanas polacas, Helena y Luzyna, son embarcadas hacia un campo de refugiados de Irán. Al saber que algunos huérfanos están siendo enviados a Nueva Zelanda, Helena alberga esperanzas de ser uno de los niños seleccionados, hasta que los oficiales le informan de que solo hay espacio para su hermana pequeña, Luzyna.

Sin embargo, la novela romántica no es el único género que ha cultivado. "Hasta que encontré una editorial que me publicase estos grandes volúmenes, he escrito alrededor de 300 libros sobre caballos. Son manuales de educación, de cuidados. También escribí tres series protagonizadas por chicas jóvenes y caballos", ha rememorado.

La afición por estos animales se refleja en su vida diaria: "En mi finca de Almería tengo 22 animales grandes. Tres llamas, una mula y el resto caballos". Decidió residir en España, en Almería, porque le gusta el sol y odia la lluvia: "me gustan los desiertos y la zona en la que vivo es la más seca de Europa".