Un total de diez novelas optan al XXII Premio de Novela Fernando Lara que se falla esta viernes

Etiquetas

Un total de diez novelas optan al XXII Premio de Novela Fernando Lara, un galardón dotado con 120.000 euros que se fallará este viernes 19 de mayo durante una cena que se celebrará en el Real Alcázar de Sevilla.

Esta vigésimo segunda edición del Premio cuenta con el patrocinio de la Fundación AXA y un jurado integrado por Fernando Delgado, Pere Gimferrer, Ana María Ruiz-Tagle, Clara Sánchez y Emili Rosales,

secretario con voto.

Según un comunicado, de las 314 obras presentadas al Premio, procedentes de España y de diversos países extranjeros, se han seleccionado diez novelas finalistas, cuyos títulos y autores (o seudónimos) son: 'El otro lado del lienzo', de Luz (seudónimo); 'Te odio, querido mío', de Marcel Sastre i Llodrà; 'Un hombre normal', de Eva Barro García; 'Las palabras del amor', de Rosalía Gauda (seudónimo) o 'Sacrificio. Diario de un matarife', de John Dillinger (seudónimo).

También aparecen los títulos 'Cuando el día se va', de Salvador Bocarribeira (seudónimo); 'Los archivos de Van Helsing', de Xavier B. Fernández; 'Lo que callan los muertos', de Ana Rivera Muñiz; 'La maldición del Fortuna', de José Antonio Roldán Segovia; y 'Tornadizo', de Alone in the Dark (seudónimo).

UNA TRAYECTORIA DE VEINTIÚN AÑOS

Además, entre las obras ganadoras de las ediciones anteriores del Premio están 'El amargo don de la belleza', de Terenci Moix, 1996; 'Un largo silencio', de Ángeles Caso, 2000; 'Muertes paralelas', de Fernando Sánchez Dragó, 2006; 'Contigo aprendí', de Silvia Grijalba, 2011; 'Luisa y los espejos', de Marta Robles, 2013; 'El último paraíso', de Antonio Garrido, 2015; o 'Mi recuerdo es más fuerte que tu olvido', de Paloma Sánchez-Garnica, 2016.