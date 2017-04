Yasmina Reza al abrir el Pregón: "Escribo para evitar el tiempo"

Etiquetas

Inaugura la Diada en Barcelona por la "gloria de la literatura y el libro"

La escritora, dramaturga y actriz Yasmina Reza ha abierto la tarde de este jueves el Pregón de la Diada de Sant Jordi en el Ayuntamiento de Barcelona, donde ha resaltado: "Escribo para evitar el tiempo. Es una actividad más fisiológica que intelectual que tiene que ver con los sentidos".

"El origen de la escritura está en las pasiones, la exasperación y melancolía, y sigue siendo muy misteriosa", ha reflexionado Reza (París, 1959) en un diálogo con el director del Teatre Nacional de Catalunya (TNC), Xavier Albertí.

En un prólogo inicial, la escritora parisina ha inaugurado la fiesta por la gloria de la literatura y del libro, y ha observado: "No se puede explicar la rosa, ayuda a vivir, pero es inexplicable. La literatura también es bonita, ayuda a vivir, pero es inexplicable".

Conmovida por la invitación de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el teniente de alcalde Jaume Collboni, ha hablado sobre la necesidad humana de representar la vida constantemente y de leer sobre seres ficticios o imaginarios.

La autora de la exitosa pieza teatral 'Arte', que Albertí ha considerado "clave" en la dramaturgia contemporánea, ha dicho no considerarse escritora, ni querer ser la representante de la literatura y de las letras.

Albertí ha atribuido a Reza la capacidad de dar voz a las personas corrientes y ha destacado su libertad creativa en todo momento, ante lo que la dramaturga ha ensalzado la libertad individual como el "bien más preciado".

PRESENCIA FEMENINA

Al principio escribió más sobre hombres o a través de hombres, no porque no se interesara por las mujeres, sino por una "cierta timidez e inhibición" y para sentirse más libre a la hora de crear, ha confesado.

Y ha añadido que un buen día esta inhibición desapareció: "He ido progresando y ya no me ha dado miedo que piensen si soy yo. De hecho, en la última novela 'Babilonia' aparece la primera protagonista mujer".

"Es cierto que mi trabajo no ha sido interesarse por los grandes temas y las grandes ideologías, incluso cuando seguí la campaña electoral de Nikolas Sarkozy", ha admitido la escritora parisina, que --al margen de su idelogía-- le ha considerado una persona de gran envergadura.

"RESULTADOS IMPREVISIBLES"

Después de presentar 'Babilonia' este mediodía, la escritora ha vuelto a hablar de política a las puertas de las elecciones francesas del domingo, y ha dicho que los "resultados son imprevisibles".

"En Francia, presenciamos la muerte de las ideologías: la derecha se hundido por decepción y la izquierda también", ha opinado, y ha dicho que la mayoría de sus conciudadanos no son locos, fascistas y xenófobos.

En su opinión, "mucha gente en Francia se ha sentido abandonada por al esfera política y las promesas falsas", ante lo que ha reprochado a la clase política este problema que ha considerado doloroso y profundo.

BARCELONA "MULTICULTURAL Y COSMOPOLITA"

Collboni ha agradecido las palabras de Reza, que no podrá participar en la fiesta del domingo por coincidir con la cita electoral, ha remarcado que, como París, Barcelona es también una ciudad "multicultural y cosmopolita".

"La literatura y el libro han explicado y explican Barcelona", ha dicho Collboni, que ha reivindicado que la literatura forma parte de la identidad colectiva.