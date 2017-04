Aramburu: "Seguramente hay necesidad de historias como la que he contado"

Etiquetas

El escritor vasco Fernando Aramburu, el más vendido este Sant Jordi en ficción castellana en su debut en la Diada, ha asegurado en declaraciones a Europa Press: "Seguramente hay necesidad de historias como la que he contado".

Al ser preguntado por las claves del éxito de su novela 'Patria' (Tusquets), ha dicho: "Quizás he tocado el nervio del tiempo", ha sintetizado sobre su retablo sobre más de 30 años de vida en Euskadi bajo el terrorismo.

El escritor ha percibido en los lectores que se han acercado a firmar que su novela "está en boca de mucha gente", y que, de hecho, bastantes ciudadanos se han acercado a firmarlo recomendados por amigos y familiares.

UN FIN DE SEMANA "INTERESANTE"

Ha aplaudido que ha sido un fin de semana interesante, "que empezó bien y ha terminado mejor", después de que solo llegar a Barcelona recibiera el Premio de la Crítica, y este domingo haya sido el más vendido en la Diada.

El escritor ha dicho que no tiene motivo de queja: "Siento una razonable alegría", ha añadido el escritor vasco, que ha subrayado no tener una idea competitiva de la literatura y que no se había propuesto ganar en Sant Jordi.

Ha considerado que ser el más vendido ha sido también gracias a la editorial por haber hecho "bien las cosas", y ha explicado que celebrará su triunfo en Sant Jordi descorchando un cava con su equipo de Tusquets.