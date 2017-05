Un joven gaditano muestra la rutina militar de la provincia en un libro llamado 'El amanecer de un hombre muerto'

Etiquetas

El joven gaditano Manuel Santana Romero, militar de profesión y escritor novel, ha publicado su primera novela, 'El amanecer de un hombre muerto', ambientada en la rutina militar de los miembros del Equipo Operativo de Seguridad (ESO) de la Infantería de Marina del acuartelamiento de San Carlos, en San Fernando (Cádiz).

Según ha informado el autor a Europa Press, esta novela ha permitido "dar a conocer mi trabajo, que ha sido uno de los motivos por los que adapté la trama al ámbito militar. Por eso sus escenarios principales son lugares como la fragata Victoria, el campo de adiestramiento de la Sierra del Retín o el acuartelamiento de San Carlos".

Un espacio, el acuartelamiento de San Carlos, que iba ser lugar de presentación de la novela estas primeras semanas del mes de mayo, con público civil y medios de comunicación, pero "lamentablemente se ha tomado la decisión de realizar una presentación interna, exclusiva para militares", ha comunicado el autor gaditano.

Manuel Santana ha asegurado que hablar del mundo militar "ha supuesto una ventaja enorme, pues es uno de los motivos por los que me escogió la Editorial Samarcanda y por el que resulta ser un producto original". Asimismo, ha admitido que "aunque no se diga, hay mucho interés en lo militar, y qué mejor manera que enterarse por quien lo vive. Para describir bien las emociones fuertes no hay nada mejor que haber vivido emociones fuertes".

Pero la novela sí ha podido ser presentada en el pueblo de Zufre (Huelva), debido al interés del Ayuntamiento zufreño, ya que el escritor tiene a parte de su familia residiendo en dicha localidad, siendo un acto, según ha indicado "muy emotivo y me sentí arropado por gente a la que ni conocía".

En cuanto a la trama de la novela, ha destacado que "desvela la labor de seguridad que ofrecen los Equipos Operativos de Seguridad (EOS) en el océano Índico ante la piratería y otras cosas que no desvelaré yo para que las pueda descubrir el propio lector" con la lectura del libro.

A pesar de que esta novela se encuentra en sus primeras semanas de publicación, la acogida está siendo "fenomenal, hay personas a las que no conozco de nada que me escriben por redes sociales para decirme que están enganchadas a mi novela" y eso, ha asegurado Manuel Santana "es lo más gratificante para mí y lo digo con sinceridad, me hace feliz ver lo mucho que les está gustando".

Se trata de su primera obra y el proceso de escritura ha provocado que "he aprendido que el escritor, siempre y cuando quiera realizar una novela de manera lógica, debe adentrarse y dejarse llevar por la historia".

Asimismo, ha añadido que "aunque resulte extraño decirlo, fui consciente del poco control que tenía sobre los personajes, pues a medida que la trama evolucionaba los personajes lo hacían con ella, y el carácter que mi imaginación les había concedido en un principio maduraba hasta llevarles a cada uno de ellos a situaciones que ni yo mismo había previsto". Por ello, ha destacado que "por eso no sé si yo he tenido el poder sobre la novela o la novela sobre mí".

Manuel Santana ha hablado de su interés por escribir un libro y ha asegurado que "en mi caso surge de la necesidad de contar historias, del deseo de emplear la imaginación más allá de uno mismo, hasta materializarla. Así surge la idea, darle forma ya es otro cantar".

Finalmente, en cuanto a proyectos de futuro, el joven gaditano ha afirmado que "hay un director de cine que se ha interesado por mi novela, le he enviado un ejemplar y tendrá que leerlo para valorarlo, así que aún es demasiado pronto para hablar de ello".