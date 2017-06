El periodista Rogelio Rodríguez Blanco rescata a "la generación perdida" del jazz en su primera novela

Etiquetas

El periodista Rogelio Rodríguez Blanco ha publicado su primera novela, 'El trompetista de jazz' (Editorial Berenice-grupo Alamuzara) en la que rescata la vida de España y París durante los años 20, en plena época de "la generación perdida" y del auge de la música jazz.

El autor, que fue director del 'Diario Ya', de la Agencia Colpisa-Vocento (1995-2008) y de la revista 'Mas', ha explicado en una entrevista a Europa Press que con esta incursión en la narrativa "regresa a un deseo de juventud", que era el de publicar novela. Según Rodríguez Blanco, "el periodismo y la literatura comparten el mismo ADN".

"He disfrutado escribiéndola y espero que los lectores también lo hagan --ha manifestado--. Si yo he tenido satisfacción al escribirla, pues espero aportar satisfacción y placer en un tiempo en el que las alegrías no están precisamente altas".

El inicio de la trama se sitúa en la década de 1920, un momento en que, después de los estragos de la I Guerra Mundial, "se produce una explosión social contra las viejas tradiciones y los prejuicios que se arrastraban de la época victoriana". "La sociedad occidental rompe el molde, pide libertad y se lanza sin medida a la búsqueda de una nueva felicidad", ha explicado el escritor.

En este contexto, 'El trompetista de jazz' presenta una historia de amor con tintes dramáticos entre Elisa, una joven "huérfana de madre y con un padre sin escrúpulos" y un hombre que se dedica a la música como trompetista y que es 20 años mayor que ella.

Sin embargo, la acción se desplaza en un determinado punto a otra época, la década de 1960, en una España "callada y sometida y sombría, la época de la dictadura".

"De aquella breve pero intensa relación amorosa renace la llama y se desvela una nueva trama de intriga y pasión", explica el autor.

En este contexto, un juez "altivo y dominante" se verá envuelto en una investigación a partir del levantamiento del cadáver de un anciano desconocido, en el que descubrirá "el pasado de su madre" y "el pasado que nunca muere y que en cualquier momento revienta la tumba del olvido".

Rodríguez Blanco ha explicado que se trata de una novela que habla, en primer lugar, de "una historia de amor, del presente y del azar" así como de los "'sí' y los 'no' que alguna vez se dicen y que determinan la existencia"; e incluye también "un hueco para la amistad y la felicidad serena".

"Ha sido un ejercicio de imaginación y memoria en el que trato de compartir emociones y reflexiones a través de una historia --ha reconocido el autor--. Conforme avanzaba en lo que inicialmente era un relato breve, los personajes adquirían vida propia y me metían en emboscadas de las que no tenía más remedio que salir".