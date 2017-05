Claribel Alegría, XXVI Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana: "Me ha hecho muy feliz, no me lo esperaba"

Etiquetas

La poeta nicaragüense Claribel Alegría, galardonada este miércoles 17 de mayo con el XXVI Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, ha asegurado a Europa Press sentirse "muy feliz" por la obtención de este reconocimiento, que "no esperaba".

"Me ha hecho muy feliz, no me lo esperaba, ni siquiera sabía que me lo iban a dar hoy", ha reconocido Alegría, que tiene 96 años de edad.

La poeta ha explicado que, desde que se ha dado a conocer el fallo del jurado, la ha llamado "mucha gente y todo el tiempo" por lo que ha afirmado estar "cansadísima", ya que lleva en pie desde las seis de la mañana (hora local), cuando le comunicaron que había sido la ganadora de la última edición del Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana.

"El premio me ha hecho muy feliz --ha reiterado-- porque además es importantísimo, tanto en Iberoamérica como en España".

El galardón, convocado conjuntamente por Patrimonio Nacional y la Universidad de Salamanca, y al que en esta edición concurrían 71 candidatos, tiene una dotación económica de 42.100 euros. Su objetivo es reconocer el conjunto de la obra de un autor vivo que, por su valor literario, constituye una aportación relevante al patrimonio cultural común de Iberoamérica y España.

En el caso de la poeta nicaragüense, el Jurado ha valorado "la proyección internacional" de la obra de Alegría, así como su "sólida trayectoria poética, dominada por el optimismo y su vitalidad".

En España, sus últimas obras publicadas han sido la antología personal 'Pasos inciertos (1948-2014)', de 2015, y su poemario 'Amor sin fin', en 2016, ambas de la mano de la editorial Visor Libros.