Feria del Libro Antiguo y de Ocasión Valladolid celebra mañana una jornada con cortometrajes y poesía

La tercera semana de programación de la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión de Valladolid culminará con una propuesta por partida doble, de cortometrajes y de poesía, que se desarrollará durante la mañana y la tarde de este domingo.

Por la mañana, a partir de las 13.00 horas, se proyectará una sesión de cortometrajes que ha sido organizada por la asociación cultural Rodinia, según informan fuentes de la organización.

Todos los cortos estarán relacionados con la temática de las leyendas. En la sesión se proyectarán: 'La diablada', de Thomas Lemoine; 'La caída', de Alberto Martínez; 'La invitada', de Eduardo Griojo; 'Johanne', de Ann Ester; 'Le monde du petit monde', de Fabrice Bracq; 'And the moon stand still', de Yulia Ruditskaya; 'La muerte y la doncella', de Mario Duomarco, y el book trailer del libro de Víctor Manuel del Pozo 'El sillón del diablo', que ha sido realizado por la productora vallisoletana Ciudadela Producciones.

Éste será el cuarto año que Rodinia colabora con la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión. La asociación, que organizará una segunda sesión de cortometrajes para el viernes 21 de abril a las 19.00 horas, fue creada en el año 2007 por Antonio Macías y Emilio Revilla.

Desde entonces ha organizado multitud de sesiones en decenas de bares de Valladolid, todas ellas gratuitas. En los próximos meses, Rodinia retomará su programación con la puesta en marcha de varias sesiones al aire libre.

UNA TREINTENA DE POETAS

Por la tarde, a las 19.00 horas, tomará el relevo la asociación cultural Habla Valladolid, que propondrá un recital de poesía en el que participarán una treintena de poetas de Valladolid, León, Salamanca y Benavente. Entre ellos figuran nombres como Asterio Sorribes, Jorge Lázaro, Atilano Sevillano, Irene Dewitt o Rocío Redondo.

Durante el recital, estos poetas contarán con el acompañamiento musical del trío Agroup-Hados y del cantautor Edgar Masa, a lo que se sumará la oportunidad de participar en un micro abierto.

La asociación cultural Habla Valladolid se creó en el año 2014. Actualmente cuenta con una docena de integrantes, todos ellos con unas edades comprendidas entre los 35 y los 60 años. Durante estos tres años han organizado varios certámenes de poesía y han colaborado con iniciativas como el Banco de Alimentos o la red Acoge.