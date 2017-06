LA ONCE HOMENAJEA AL POETA ÁNGEL GARCÍA LÓPEZ CON EL PREMIO ‘AMIGO DE LOS TIFLOS’

Etiquetas

El poeta Ángel García López (Rota, Cádiz, 1935) ha recibido en Madrid el Premio ‘Amigo de los Tiflos’, como homenaje a su apoyo e impulso a lo largo de los 30 años de vida de estos galardones literarios que anualmente convoca la ONCE, con el objetivo de fomentar y premiar la creación literaria en lengua castellana entre autores ciegos y videntes de todo el mundo.De entre los 44 grandes nombres de la literatura española que durante los últimos tres decenios han formado parte de los distintos jurados de estos premios, el de Ángel García López (Premio Adonais 1969, Premio Nacional de Literatura 1973, Premio Nacional de la Crítica 1978, Premio Nacional de Letras Teresa de Ávila 2009 y Premio Andalucía de la Crítica 2013, entre otros) ha permanecido de manera constante, siendo el principal impulsor de los mismos. “Me gusta recordar con nostalgia aquella lejana atardecida del año 1986, en la que reunidos en el centenario restaurante 'Lhardy', de la Carrera de San Jerónimo de Madrid, se llevó a cabo el natalicio con el que se anunciaran al mundo de la cultura unos premios destinados a ocupar un espacio anual en el mundo de las letras españolas”, dijo García López al recoger el galardón.Desde entonces, su amor por la creación literaria ha estado siempre presente, cuidando a los Premios Tiflos, junto a las principales firmas de la literatura española, sus amigos, entre ellos los ya fallecidos José Hierro, Luis Rosales, Francisco Ayala o Claudio Rodríguez, o los actuales José Manuel Caballero Bonald, Víctor García de la Concha, Fanny Rubio o Manuel Mateo Díez, entre otros.Siempre de la mano de la ONCE, su objetivo ha sido año tras año incentivar la creación literaria y “reconocer el talento de autores, ciegos y no ciegos aún desconocidos o insuficientemente valorados, inéditos tal vez por la carencia de oportunidades y apostar por el alumbramiento de una serie de voces valiosas, latentes en nuestro colectivo de afiliados, que pugnaban por ver sus obras en estampa y poder demostrar con ello la existencia de unas cualidades injustamente ocultas en muchas ocasiones”, manifestó.A lo largo de estos 30 años, los Premios Tiflos de Literatura han galardonado las obras de 219 escritores -24 en Poesía, 75 en Cuento y 50 en Novela-, entre ellos 144 con discapacidad visual de habla hispana, procedentes, además de España, de Argentina, Uruguay, Guatemala, Chile, Cuba, Colombia, México, Reino Unido, Estados Unidos y Francia, entre otros países, unos datos que demuestran, según García López, que “siempre puede llegar a ser verdad la utopía”. Ángel García López, licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense de Madrid, técnico bibliográfico en la ONCE,es autor de una dilatada obra poética, en la que destaca la cuidadosa primacía del lenguaje, el rigor formal y la investigación de las posibilidades rítmicas y lingüísticas del poema, lo que le ha llevado a recibir importantes reconocimientos literarios.