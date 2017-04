Homenaje a la poeta Paca Aguirre, este lunes en la Biblioteca de La Rioja dentro de la celebración del Día del Libro

Etiquetas

Este lunes, 24 de abril, a las 19,30 horas, en el Salón de Actos de la Biblioteca de La Rioja, la Compañía Hongaresa de Teatre presentará su montaje teatral 'Encendidas', con lectura de poemas de Paca Aguirre.

La Universidad Popular y la Biblioteca de La Rioja quieren homenajear la labor de Aguirre, una de las mujeres que más ha proyectado y proyecta la figura femenina en el mundo artístico. La obra de Aguirre, traducida a varios idiomas, ha obtenido numerosos reconocimientos dentro y fuera de nuestro país, entre ellos, el Premio Nacional de Poesía en 2011.

'Encendidas' es un proyecto de creación dramatúrgica de Lola López, a partir de la obra de la poeta Premio Nacional de poesía 2011, Paca Aguirre.

Hongaresa de Teatre nació en el año 1995 fundada por Lola López y Paco Zarzoso, de Puerto de Sagunto, y por Lluïsa Cunillé, de Badalona. Este proyecto creativo y vital acumula más de una veintena de montajes teatrales estrenados no solo en España, sino también en diversos países de Latinoamérica. En todos estos años, Hongaresa no ha dejado de plantearse nuevos retos dramatúrgicos y experimentar en cada montaje con géneros diferentes. Es por ello que Hongaresa ha puesto en escena tragedias, comedias, tragicomedias, cabarets políticos, etc.