El poeta Juan Carlos Zapater aboga por una poesía "en papel, me parece un poco impropio leerla en una pantalla"

Etiquetas

El poeta valenciano Juan Carlos Zapater ha abogado este jueves en Logroño por una poesía "que se lea en papel, me parece un poco impropio leerla en una pantalla". "A los buenos degustadores de poesía les gusta tener un libro en las manos, notar su peso, mantenerlo ordenado en su biblioteca", ha añadido.

Zapater es el protagonista en la sesión de hoy de las Jornadas de Poesía en Español que, a lo largo de esta semana, se vienen desarrollando en la capital riojana, hasta donde ha viajado acompañado por Víctor Segrelles, con quien coedita la revista de poesía '21veintiúnversos', publicación que está a punto de sacar su número 4.

El poeta valenciano es suficientemente reconocido en el panorama poético español, pese a haber publicado solamente dos libros. Con el primero, 'La coleccionista', de 1990, logré el Premio Loewe a la creación joven, en una edición en la que el jurado del certamen estuvo presidido por Octavio Paz.

Para que su segunda obra viera la luz han tenido que pasar 22 años: fue 'La velocidad del sueño', editada en 2012. "Esto no quiere decir que no haya escrito nada en estos años, sino que soy exigente y no he querido publicar todo lo que he escrito", ha señalado el autor, que ha prometido que "no tardaré tanto en sacar una nueva obra".

De hecho, ha avanzado que, en la lectura de poemas que va a realizar esta tarde en el marco de las Jornadas -a partir de las 20 horas, en la Casa de los Periodistas-, va a recitar algunos poemas inéditos. Lo que sí ha reconocido es que, aunque "sigo siendo el mismo" que cuando su primera obra vio la luz, "ahora ha variado la mirada, antes más apasionada y ahora, con más experiencia y más profunda".

Su relación con la poesía la describe como "una necesidad, que viene por rachas, cuando la poesía ha llamado a mi puerta", algo como, ha asegurado, "que les sucede a todos los escritores, que escriben a rachas, solo que algunos, las rachas las tienen más frecuentes que otros".

Y eso, porque "escribir poesía es un esfuerzo, que es doloroso a veces", por lo que, con la edición de la revista, en cierta medida se relaja "porque son otros los que dan y yo recibo". "No se trata de que la poesía sea buena o mala, sino de que sea poesía que conmueva, esa poesía es la que me hace sentir cómodo", ha señalado.

Para Zapater, pese a que "a cualquier cosa se le puede poner el adjetivo de poético", la poesía no deja de ser "una gran madre que acoge a muchos más artes que la propia poesía", que, a la postre, "no es solo recrearse en lo bello", si bien ha defendido la necesidad de usar un lenguaje "cuidado, no vale el lenguaje de los mensajes, en los que te comes letras".

Con respecto a la revista, Segrelles ha explicado que, con '21veintiúnversos', "queremos dar un panorama del movimiento poético, aunado con el arte". Por eso, en cada uno de sus números, la portada la ha realizado un artista diferente -Teixidor, Carmen Calvo, Mikel Navarro en el número por salir- "con una obra específica creada para la portada".

En cada número, "hecho con todo el cuidado, incluso la encuadernación con hilo, para que los lectores valoren también el documento", se incluyen 20 textos inéditos de otros tantos autores, incluso de escritores consagrados ya fallecidos, como César Simón, Max Aub o José Luis Parra.

"Como aquella teoría que dice que, al fallecer, perdemos 21 gramos que serían el peso del alma, creemos que los poetas pierden 21 versos cada vez que escriben", ha finalizado.