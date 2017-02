Etiquetas

La cantautora inglesa PJ Harvey clausurará el Festival Kosmópolis del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) con un recital de poesía el domingo 26 de marzo.

Según informa la organización, tras la publicación de su libro de poesía 'The Hollow of the Hand', la cantante ha participado en numerosos festivales literarios internacionales.

Ésta será la primera ocasión en la que se presentará una lectura de sus poemas en España, ha detallado la organización.