Una valenciana de 19 años recorre en un libro su experiencia como anoréxica para "dar esperanza"

La escritora valenciana Beatriz Esteban, de 19 años, ha presentado este domingo en la 52 Fira del LLibre de València su primera novela 'Seré frágil. Una historia de anorexia en la que me decidí a vivir', donde hilvana parte de sus vivencias bajo este trastorno alimentario con las de otras personas que ha conocido y que, según ha explicado, "merece la pena contar porque todas las vidas importan y todas las historias pueden inspirar valor o dar esperanza".

'Seré frágil' narra la historia de Sara Soler, cuya vida comienza a cambiar con la muerte de su compañera de clase, Sofía, después de luchar durante años contra la anorexia. Con el diario de Sofía en sus manos, la vida de Sara acaba contaminándose de la mentalidad enferma de su amiga, pero finalmente decide salir del pozo en el que se haya metida, según ha informado la organización de la Fira en un comunicado.

En el prólogo de la novela, Beatriz Esteban escribe: "No recuerdo la primera vez que sentí que no era suficiente, ni el primer día que quise arrancarme la piel y dejar de ser quien era. No recuerdo cuando empecé a odiarme. Pero sé perfectamente cómo todo aquello ha dado forma a mi historia".

El relato de esta joven se ha convertido en un "fenómeno adolescente" que ya ha alcanzado su segunda edición en la editorial Planeta. La sala Museu 2 de la Fira se ha llenado durante la jornada de jóvenes con interés en la historia de Beatriz Esteban.

La autora aborda la anorexia como una enfermedad mental y más allá de la extrema delgadez que define a sus víctimas. "La culpa y el odio, y no solo los kilos y las calorías, están presentes en las vidas de quienes la padecen", ha ilustrado.

Bajo este prisma, la valenciana ha explicado su intención de "romper con la imagen de la anorexia". También ve 'Seré frágil' como una novela para padres porque "les puede ayudar a la comprensión de conductas o estados de ánimo que rara vez se ponen en palabras entre padres e hijos".

"EMPECÉ A VIVIR CON 17 AÑOS"

La escritora ha asegurado que a veces tiene la sensación de que empezó a vivir con 17 años. Fue entonces cuando sacó "toda la fuerza que desconocía" para hacer frente a la enfermedad. Junto a personas como ella, aprendió cómo era y qué le sucedía

Y este pensamiento es el que le llevó a escribir 'Seré frágil'. "Mi historia podría ayudar a los demás de la misma forma que conocer a estas personas me había ayudado a mi".