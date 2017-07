Cebrián salva su primer 'macht ball' y asegura que seguirá en Prisa hasta 2020

Etiquetas

Juan Luis Cebrián salió todo lo airoso que podía salir de la Junta de Accionistas de Prisa, que se esperaba mucho más tensa, pero que se saldó con más aplausos de los esperados y con la aprobación de las cuentas por mayoría absoluta. El protagonismo estuvo en José Luis Sainz y en Manuel Mirat, que fue nombrado nuevo CEO de la compañía. El presidente lo aprovechó para estar más alejado de los focos y confirmar que seguirá al frente de la compañía.

Con un discurso conciliador y casi pidiendo clemencia, centró su discurso en la expansión del grupo apostando por la tecnología mientras acepta que tiene que reducir su “perímetro” para “modificar una estructura de costes fruto de un pasado imposible de mantener”. Porque a día de hoy, Prisa es un coloso en ruinas que afronta tiempos complicados

El presidente del holding de medios de comunicación continuará con plenos poderes pese a las presiones que viene realizando el fondo Amber, máximo accionista (19,82%) de la compañía. Joseph Oughourlian ha logrado la cabeza de Sainz, pero no la de Cebrián. Por la mente del primer ejecutivo no pasa otra cosa que no sea continuar en el cargo: “Voy a cumplir mi contrato como presidente hasta 2018. Y no solo eso, también el de consejero de la compañía hasta 2020”, afirmaba de forma rotunda minutos después de la Junta.

Cebrián pactó un "complemento de jubilación" de seis millones de euros en el momento que deje de ser ejecutivo. Cantidad que también percibirá si decide dimitir antes por "cualquier causa" aunque sea "por su propia voluntad". Así quedó recogido en el plan de retribuciones de la compañía, siempre criticado por los accionistas minoritarios, pero aprobado con el 92,9% de los apoyos. Sus palabras apuntan a la continuidad, quiere seguir liderando este proyecto y habla de un “futuro brillante” de la compañía.

Obligado a vender

Como él mismo reconoció ante los accionistas, el siguiente objetivo de Prisa es afrontar el vencimiento del pago de 956 millones de euros a los acreedores. Su baza era la venta de Santillana, pero rechazó todas las ofertas al considerarla insuficientes. Ahora pide “tranquilidad y confianza”. El problema es que no tiene dinero para pagar, ni sus negocios lo van a generar a corto plazo.

Durante la Junta, solicitó a los bancos paciencia para poder tomar la mejor decisión y no caer en la precipitación En este sentido, aseguró que procederán “a las desinversiones necesarias, y a cuantas operaciones de otro género sean precisas, para hacer frente a las obligaciones crediticias”.

Porque la opción de vender la filial portuguesa Media Capital continúa abierta. “Las negociaciones se están llevando en secreto, pero continúan adelante”, confirmó sin dar más detalles, conversaciones que ya adelantó la compañía a través de la CNMV.

Mirat, hombre de confianza de Cebrián

El presidente afirmó que “la salida de Sainz estaba pactada entre todas las partes”, palabras que contrastaban mucho con el rostro serio del exconsejero durante toda la Junta de Accionistas. El nuevo CEO de Prisa a partir de septiembre será Manuel Mirat, un hombre de perfil bajo que llega para calmar la tensa situación que estaban generando los fondos críticos.

Se trata de un hombre que cuenta con la total confianza de Cebrián y que trabaja en Prisa desde el año 2004. Respetará y seguirá la línea de gestión del primer ejecutivo en la búsqueda de regresar a la senda de la rentabilidad.

Cebrián salvó su primer 'macht ball', pero el partido todavía no ha terminado. Amber continuará presionando al resto de accionistas para conseguir los apoyos suficientes que le hagan replantearse su salida antes de que cumpla el contrato. Porque en esta situación límite, la sociedad parece necesitar soluciones y no más parches.