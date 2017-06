El ‘establishment’ ha perdido 9 de cada 10 euros que aportó a Prisa desde 2012

Etiquetas

Hace justo un lustro, en junio de 2012, el ‘establishment’ español salió al rescate del grupo Prisa, que por tenía entonces una deuda cercana a los 3.500 millones de euros. Telefónica, Santander y La Caixa, además de HSBC, inyectaron 434 millones de euros como balón de oxígeno para reducir en torno al 10% de la deuda del grupo presidido por Juan Luis Cebrián. La 'teleco' entonces encabezada por César Alierta desembolsó 100 millones de eurosen efectivo para la compra de bonos convertibles de forma obligatoria en acciones.

Mientras, los tres bancos acreedores de Prisa acudieron a la emisión de títulos para convertir parte de su deuda en acciones por un total 334 millones de euros. Adquirieron bonos de la compañía que en julio de 2014 se transformaron automáticamente en acciones. Entre los cuatro grupos poseen el 31,36% de Prisa y de las cantidades que invirtieron ya han desaparecido 9 de cada 10 euros por el desplome del grupo en la bolsa.

El grupo Prisa estaba, ya entonces, contra las cuerdas, pero no podía quedar K.O. Cualquier otra empresa menos influyente se hubiera visto abocada a la liquidación. Pero con la ayuda del ‘establishment’, tomó aire y continuó adelante con su plan de refinanciación. Casi nadie, o nadie, entendió en 2012 la razón por la que Telefónica puso 100 millones de euros en un negocio ligado al consumo de medios de comunicación. Más, cuando solo dos años antes ya le habían lanzado otro salvavidas con la compra del 22% de Digital Plus (en 2015 se hizo con el 100%) dentro del proceso de desinversión forzado por la banca cuando la deuda alcanzaba los 5.000 millones de euros. Prisa también se deshizo del 25% de Santillana, de Cuatro y del 22% de Mediaset.

Además, a finales de 2015, Telefónica comunicó a la CNMV la liquidación mediante entrega de acciones de PRISA de los derivados (total return share swap) que tenía sobre dicha compañía. En concreto, ha adquirido por esta vía 6.585.000 acciones del grupo de comunicación. Adicionalmente, compró en el mercado otras 57.500 acciones por un valor superior a los 300.000 euros. Su participación directa en Prisa ascendió a un total del 13,058% de la compañía.

En cuando a los bancos acreedores, estaban obligados a elegir entre susto o muerte. La alternativa que le ofreció Prisa fue convertir la deuda en acciones, ya que no podían cumplir con los pagos. Los bancos sabían que pese a la reestructuración financiera iban a tener complicado recuperar el dinero, como después ha quedado demostrado. Esos 343 millones de euros que se quedaron en acciones, al cierre del miércoles apenas valen 30,5 millones de euros.

La acción de Prisa, por debajo de El País dominical

Desde el 6 de junio, una semana y media después de la la venta fallida de Santillana, la acción de Prisa no ha vuelto a superar los 2,8 euros, el precio de El País en su edición de los domingos. Al cierre de la bolsa de este miércoles 14 de junio de 2017, las acciones de Promotora de Informaciones S.A. valen 2,13 euros, menos de la mitad que hace tres meses, cuando estaban a 4,65; y el 60% menos que al arrancar el año, cuando valían 5,28 euros.

Y eso que Prisa ha logrado controlar la caída que sufrió después de la quiebra del Popular, junto a otras empresas españolas como OHL o Amper. El pasado miércoles 7 de junio, sus acciones cayeron un 15,6%, el mayor desplome desde septiembre de 2015. Estos días han supuesto un camino por el desierto para Prisa, que le ha llevado a valer menos que el Grupo Vocento (ABC, Cope, Popular TV…). La capitalización de sus acciones se sitúa en 164 millones de euros cuando Vocento se mantiene estable por encima de los 187 millones en las últimas semanas. Estas cifras son ridículas si las comparamos con los 4.551millones en los que estaba valorado el grupo de Cebrián cuando salió a bolsa en el año 2000.

Quienes le auxiliaron no dejan de perder dinero

De los 167 millones de euros que vale Prisa actualmente, el 31.63% pertenecen a Telefónica (13.058%), HSBC (6.564%), Caixabank (84.906%) y Santander (4.145%). Por lo tanto, de los 434 millones de euros que inyectaron en el último lustro, se traducen en 52,4 millones. Han perdido el 88% de su dinero.

Esta alianza estratégica le ha costado a Telefónica 78,5 millones de euros durante cinco años. Porque los 100 millones que inyectó a Prisa se traducen en los 21,5 millones que valen sus 10,2 millones de acciones. Cuando salieron al rescate de Prisa eran conscientes de que esto podía pasar, pero lo aceptaron. "Se trató de una firma para mantener una posición de poder dentro del mayor grupo de comunicación de España pese a que fuera una empresa deficitaria. En el caso de Telefónica y Prisa, ambas tienen intereses estratégicos en Latinoamérica y esa sinergia también fue uno de los factores que incidieron en la colaboración de estos dos grandes grupos", señala Víctor Núñez Fernández, experto de la Udima.

Además de todo esto, el porcentaje de los bancos en Prisa crecerá en el grupo a principios de 2018 cuando canjeen un mínimo de 100 y un máximo de 150 millones de deuda por acciones a un precio de 10 euros, al cumplirse el plazo de los dos años de los bonos convertibles en acciones emitidos en 2016. Es decir, que recibirán entre 10 y 15 millones de acciones del grupo de medios de comunicación, doblando prácticamente su porcentaje actual en la compañía. Si la acción continúa en torno a los 2,50 euros, los bancos volverán a perder entre 75 y 112 millones de euros.

Gracias a estas quitas y a desinversiones, Prisa ha logrado reducir la deuda hasta 1.481 millones de euros, pero necesita dinero urgente para repagar su deuda. Debe afrontar en 2018 un vencimiento de 956 millones de euros al contado. Y la decisión de no vender Santillana supuso un giro de 180º dentro del marco de actuación que estaba previsto para amortizar la deuda, ya que dejaron de ingresar cerca de 900 millones. Esta negativa se debió a que las ofertas recibidas por el activo no aliviaban la situación económica que vive la multinacional. Con la pérdida de Santillana, Prisa quedaría reducida a El País y La Ser. Y sin el único producto rentable del grupo, el resto de medios no serían ‘jugosos’ para un posible comprador.