El País cede al boicot de los quioscos y les dará el 20% de sus ventas por Amazon

En tiempos donde Internet amenaza con terminar con el papel, El País decidió apostar en abril por una fusión. Es decir, vender su periódico en la capital de España a través de Amazon ‘Prime now', un servicio que se compromete a entregar el pedido en un máximo de dos horas y de forma gratuita. El grupo Prisa también lanzó esta iniciativa con Cinco Días y AS. El planteamiento a primera vista solo tiene puntos positivos para el lector, pero no para el sector. La consecuencia, esperada, el boicot de los quioscos que dan las últimas bocanadas de aire en las calles de las ciudades.

Las Asociaciones de Vendedores de Prensa de Madrid se pusieron en pie de guerra y han conseguido frenar el impacto económico negativo que les iba a causar la entrada de Amazon en el reparto de periódicos.

Tras un mes y medio de negociaciones han llegado a un acuerdo con El País para potenciar "el punto tradicional de venta de prensa como canal principal" mediante "planes de comunicación y publicidad destinadas a apoyar y realzar el papel de los quioscos". Una victoria frente al periódico del grupo Prisa, que ha tenido que dar marcha atrás después de que muchos quioscos de la capital dejarán de vender El País e iniciaran una lucha en las redes sociales para que los compañeros se unieran al boicot.

Tras una reunión que finalizó sin acuerdo a finales de abril, El País entregó por escrito una serie de propuestas que benefician a las dos partes y así firmar la paz. Después de unas semanas de estudio, las Asociaciones madrileñas han anunciado que aceptan estos planteamientos que estarán en vigor, al menos hasta el mes de octubre y que se prolongarán “si tienen un buen resultado”.

Lo más llamativo es que El País se compromete a repartir entre las Asociaciones la comisión habitual que se quedan los quiosqueros por cada ejemplar vendido a través de Amazon. Esta cifra es aproximadamente del 20% de cada periódico. Realizarán una auditoría para abonar las comisiones por los ejemplares vendidos desde que se pusiera en marcha el servicio 'Prime now', el pasado 23 de abril.

A partir de ahora, para impulsar la venta de ejemplares en los puntos físicos habituales, El País entregará una promoción de descuento del 50% en cada periódico que vendan los domingos a través de Amazon. Los lectores podrán utilizar esta promoción en los quioscos hasta en cinco ejemplares de lunes a viernes. Los vendedores también percibirán su 20% pese al descuento. De cara al futuro prometen la "incorporación de descuentos en otros productos no diarios" como las revistas.

El 'hermanamiento' repentino de El País con los quioscos es tal que publicará "artículos sobre el canal de venta tradicional" propuestos por las Asociaciones. Por último, dedicarán un espacio para campañas publicitarias que promuevan los quioscos frente a otros canales.

Las ventas caen el 50% en 5 años

El periódico editado por el grupo Prisa continúa siendo el más vendido de España, pero la caída constante del número de ejemplares le animó a firmar esta alianza con Amazon que continuará vigente, tal y como ha quedado acordado. Un 'pacto' para recuperar la confianza de los quiosqueros e intentar dar un impulso al diario dirigido por Antonio Caño. Porque por primera vez, en el mes de marzo El País vendió menos de 100.000ejemplares, concretamente 96.660 según los datos de la OJD.

Desde la Asociación Avecoma afirman que "los quioscos apenas se han resentido" en abril y mayo por la entrada de Amazon en el mercado como competidor. Ha sido un movimiento de cara al futuro y que "trata de poner freno una iniciativa que nos haría mucho daño si el resto de periódicos toman como ejemplo en los próximos años".

En departamento de comunicación de El País prefieren "no hacer declaraciones" sobre el anuncio de este acuerdo, aunque sí confirman que se comprometen a "fomentar el punto de venta tradicional y a colaborar con los quioscos para mantener la buena relación que tenemos con ellos desde hace 41 años".