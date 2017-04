Alessandra de Osma coge ideas en España para su enlace con Christian de Hannover

Etiquetas

Christian de Hannover y Alessandra de Osma se casarán el próximo año después de 8 años de noviazgo y la modelo ha volado hasta nuestro país para recoger ideas para el esperado día. Desde el front row del desfile de trajes nupciales del diseñador Ángel Sánchez, Sassa no ha perdido detalles y nos confiesa que podríamos verla con alguno de los diseños del venezolano.

Aunque no quiere hablar de su vida privada y protege el enlace con hermetismo, Alessandra no esconde su ilusión y ganas de sellar su amor con el hijo de Ernesto de Hannover.

CHANCE: ¿Qué te ha parecido el desfile de Ángel Sánchez?

Alesasndra de Osma: Espectacular, la verdad es que estoy muy contenta de estar aquí, me he quedado impresionada con la colección, ha estado muy bonita y un gusto conocerlo a Ángel. Es un venezolano, un latino como yo y siempre me hace especial ilusión cuando estoy en España y puedo compartir con alguien de latinoamérica.

CH: ¿Alguno te ha gustado para tu boda?

A.O: La verdad es que ha habido tantos que han sido preciosos que cualquiera podría ser.

CH: ¿Con ganas de boda?

A.O: Es algo que después de tanto tiempo de relación, de hecho lo hemos planteado y bueno, veremos en un futuro próximo qué sucede.

CH: ¿Cómo llevas tú que te llamen la princesa monegasca?

A.O: Gracias por el interés pero no quiero hablar de mi vida privada.

CH: ¿Echas de menos tu país?

A.O: Sí, pero voy mucho a Lima por el tema de trabajo entonces estoy muy liada con Perú todavía y voy y vengo, la verdad.

CH: Eres una embajadora de Perú.

A.O: Más o menos. exacto.

CH: ¿Se puede llevar una vida de pareja estable con tanto viaje?

A.O: Todo se puede en esa vida.