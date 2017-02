Blanca Padilla, una chica Tommy Hilfiger que comparte pasarela con Gigi Hadid

Etiquetas

Tommy Hilfiger ha cambiado Nueva York por Venice Beach, los rascacielos por las tumbonas en la playa porque lo nuevo de la firma estadounidense se ha presentado en Los Ángeles y no es la Gran Manzana, como acostumbraba hasta ahora. La colección primavera verano 2017, porque Tommy se ha apuntado al 'see now, buy now', bebe de la cultura californiana, la creatividad y de su moda.