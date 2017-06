Custo Barcelona muestra su faceta "más veraniega" en la pasarela Moda Cálida

Etiquetas

El diseñador Custo Barcelona ha mostrado la noche de este sábado su faceta "más veraniega" y llena de energía en la pasarela Moda Cálida Gran Canaria, en que ha mostrado una revisión de su temporada primavera-verano en clave de baño, ha informado la firma este domingo en un comunicado.

Bajo el título 'Way More', ha presentado una propuesta maximalista con nuevas piezas de baño que se han unido a la colección presentada en la New York Fashion Week para mostrar una versión más fresca y estival.

Bañadores y mini bikinis realizados con la unión de tiras de pasamanerías bordadas, tejidos de 'pailletes' metálicas y tejidos de guipur en varios colores se han convertido en las piezas estrella de la colección que ha tomado la pasarela canaria.

Entre los colores propuestos, figuran mezclas de rosa pétalo y oro viejo, blanco óptico con terracotas, rosa chicle y malva, además de colores vivos mezclados con negro y texturas brillantes.

Con esta línea de baño, ha querido mostrar una energía renovada con más riqueza de materiales, más creatividad y prendas más trabajadas cosidas a mano.