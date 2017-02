Edurne Pasabán pasa del alpinismo a ser mamá y crear una colección para nosotras

Etiquetas

Hay pocas mujeres en el mundo que han roto estereotipos pero, sin duda alguna, una de ellas ha sido Edurne Pasaban. Y es ella quien ahora ha creado junto a los suecos Haglöfs una colección cápsula diseñada exclusivamente por y para la mujer. Pero queridas, no son unas prendas cualquiera sino prendas muy cómodas, calentitas y confortables para nuestro día a día con membranas, unas específicas para los días de lluvia y otras con Gore-Tex especiales para el frío. Porque ¿por qué pasar frío pudiendo ir monas a la calle? Como decía la periodista deportiva que vemos partido tras partido a pie de campo, Lola Herrera (que se encontraba en la presentación): "Que bien por fin se acuerdan alguien un poco de que tenemos frío. El presentador de al lado va súper abrigado y tú con la chaquetita de turno que ni una buena camiseta te abriga. Por fin", Lola Hernández.

EDURNE PASABÁN DE ESTAR EMBARAZADA A SUS 43 AÑOS A ROMPER ESTEREOTIPOS

Edurne Pasabán está embarazada de seis meses al que pondrá por nombre llamara Max: "Tengo 43 años y este nuevo ocho mil me ha costado mucho como muchas mujeres sabéis", comentaba delicadamente.

Pasabán comenzaba en 1998 su vida al lado del alpinismo. En ningún momento se imaginaba que se haría los 14 ochomiles: "Nunca hubiera pensado que en el 2010 se habría convertido en la primera mujer que los terminara".

La mayor dificultad que se ha encontrado, más que el subir y enfrentarse a nuevo reto, ha sido: "Las dificultades iban ligadas a romper los estereotipos de mucha gente y de muchos chicos" y es que eso de que una chica se dedicara a este deporte...

EDURNE PASABÁN: "LO QUE ME ENGANCHÓ FUE EL MONITOR DE ESCALADA"

Lo más gracioso del caso es como Edurne se enganchó a esta disciplina: "Empecé en el club de escalada de mi pueblo y lo que me enganchó fue el monitor de escalada con el que no tuve nada...".

"Yo vengo de una familia muy conservadora vasca. Mi padre es ingeniero yo lo soy y ¿qué tiene que ver eso con la escalada? pues que entonces me enseñaron a ser muy pragmática y en la montaña yo tenía la libertad para hacer lo que quisiera" explica Edurne Pasabán.

Ella como nadie sabe lo que es estar en condiciones adversas tanto por el clima de su pueblo natal como por su profesión, donde "se te calan hasta los calcetines" comenta Pasabán.

Al igual que le costó romper los estereotipos de entrar en un mundo de hombres, le costó encontrar ropa femenina, cómoda, pensada para mujeres. Porque ¿por qué las mujeres deportistas hasta hace realmente pocos años la ropa de deporte era poco femenina?

Por eso Edurne Pasabán se ha centrado en crear y diseñar: "No he puesto mi nombre solo. He trabajado muchas horas en Suecia y muchas veces han venido a España a ver dónde ponemos hasta las cremalleras". Y como una colección no es nada fácil que salga a la luz hasta que está perfecta lleva en ello desde hace casi dos años y medio cuando le pidieron su opinión sobre varias prendas tras llevar con ellos cinco años.

La mejor alpinista veía la luz por poder trabajar en un línea de ropa versátil, ligera y femenina: "Quería ropa muy técnica pero trayendo mi experiencia en el mundo de la montaña al mundo urbano. Botas para mantener los pies secos, chaquetas, mochilas, sacos para dormir para vencer a los elementos basada en la moda y el lifestyle... Chaquetas ligeras que vencen cualquier momento a la intemperie", hace entender Pasabán.

PASABÁN HA CREADO UNA COLECCIÓN PENSANDO EN QUÉ NECESITARÍA SU MADRE

Como no, como hacemos la mayoría, Edurne ha tirado de madre, y se puso a pensar en ella: "¿Qué necesita ella? Ella es una mujer sport que tiene que estar pendiente de los niños y allí en el País Vasco en condiciones atmosféricas no muy buenas".

Otra cosa de las que se planteaba era que en este tipo de prendas había cremalleras en todos los sitos, era ropa fea, grande nada minimalista sin pensar en la mujer. Además quería una prenda que luego pudiera hacer una pelota y meterla en el bolso fácilmente: "A los suecos les cuadró bastante y me dejaron poner los nombres que quise a las prendas. Mis favoritas son Kabi (que viene de K2 en vasco) y Arán".

Lo que está claro es que en nuestro país deberíamos tener la mente más abierta a la hora de vestirnos sin tener que pensar en los corsés de hace dos siglos. Que se puede ir mona sin renunciar a la comodidad o como las americanas que -desde hace más de 20 años- andan en zapatillas por la ciudad y se calzan los tacones al llegar a la puerta de la oficina: "He aprendido muchas cosas de los escandinavos y sobre toda de las mujeres que van a la oficina, cómodas pero femeninas. Chaquetas que valgan para todo, que te valga el domingo para tomar algo o para el lunes cogerte la moto o la bici porque ellos van en bici o si tengo que ir a dar una charla con directivos que incluso se extrañan cuando voy en vestido".

Dentro de la colección ha pensado en todos los detalles: "Pantalones combinados con dorado y es una de las prendas que más me gusta porque cuando vas a hacer algo de outdoor los pantalones siempre eran muy de tío y estos son unos pantalones muy elásticos y polivalentes" aunque cuenta con diseños y colores muy escandinavos.

CH: Una de nuestras dudas es qué hay que ponerse debajo al utilizar una prenda de estas y si son realmente tan calentitas que no necesitas más.

EP: Con una camiseta y la chaqueta Arán te vale.

Si por ejemplo, vas a pasear en un día de invierno una chaqueta de lana merino.

CH: ¿Llevan plumas?

EP: No van con plumas porque las plumas calan. El tejido adecuado es el Gore-Tex que resbala el agua. La tecnología avanza tanto que te sorprende. Hay chaquetas en ferias que se meten en agua y utilizan tales membranas que salen secas.

CH: ¿Parecen que son delicadas?

EP: Puede dar la sensación por la capa que tiene aquí arriba, pero son membranas muy especiales. Yo también tuve esa sensación y me daba hasta miedo meterla en la lavadora.

CH: Edurne, otra duda que tenemos la mayoría es que pensamos que ¡uy es que tenía una chaqueta tan gordita!

EP: Sí, te acuerdas cuando ibas a casa de la abuela y te ponía cuatro mantas...

CH: Sí yo creo que entrabas en calor solo porque no te podía mover.

EP: (Risas). Claro pues ahora tenemos unos plumas súper ligeros y unos nórdicos... Ahora hay unas prendas muy ligeras con unas membranas y es ir probando y ver que es una realidad.

CH: ¿Por qué a las marcas deportivas les cuesta tanto meter línea urban o a lo urban meter tanto lo deportivo?

EP: Pero en el resto del mundo, en los 22 países que se presenta esta marca no tiene problema. En España, pues por no había esa actitud pero seguramente irá cambiando, como ver que las zapatillas que utilizarías para un maratón las llevas para la calle.

Yo cuando voy a dar una conferencia y al llegar, aunque al taxista le extrañe, me cambio. Me quito mis zapatillas y me pongo los zapatos. Yo no puedo casi andar en tacones, y yo hay mucha ropa que no puedo llevar porque necesito ir muy cómoda y la verdad es que hay que romper un poco con esto, eso no quiere decir que no puedes ir cómodo e ir bien vestido.

Yo voy con un vestidito negro, normal con unas botas y se quedan sorprendido. Y tienes que decir: "Pero, ¿qué esperabas que viniera aquí? ¿Un 'tiarro'?" pero me pasa multitud de veces... A mi también me gusta estar y ser mona... Mi madre algo me inculcó. (Risas)

CH: Bueno, ahora vamos al pretexto, de "es que son muy caras". ¿Qué precio tienen?

EP: La Arán, cuesta creo que unos 180 euros, no está mal, no está mal. Las de Gore, están sobre los 400 euros y no está mal, para lo que es una prenda outdoor y urban no está mal.

CH: ¿Qué tal la experiencia de ser mamá?

EP: Muy bien, sin molestias. Estoy de seis meses y he estado esquiando hasta hace poco. Y si Dios quiere, nacerá el 17 de abril. El objetivo es que mi vida no cambie mucho con una mochilita más.