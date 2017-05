Elio Berhanyer recibe un homenaje de lo más especial a los 89 años

Etiquetas

La Escuela Universitaria de Diseño, Innovación y Tecnología reúne a diseñadores y personalidades del mundo de la moda española para homenajear de una forma muy especial a Elio Berhanyer. A sus 89 años el diseñador ha logrado hacerse con una reputada trayectoria profesional en la que quiso destacar el gran apoyo de los embajadores españoles en los diferentes países por los que ha viajado.

ELIO BERHANYER RECIBE UN HOMENAJE DE LA ESCUELA UNIVERSITARIA DE DISEÑO, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

CHANCE: Un homenaje más que supongo que le han hecho muchos.

ELIO BERHANYER: Si, muchos.

CH: ¿Cómo se siente con este apoyo de amigos y diseñadores?

E.B: Me siento muy querido por todo el mundo. En la vida es muy importante que te quieran y me siento muy querido por todo mi país.

CH: El difícil triunfar en el mundo de la alta costura y hacer amigos.

E.B: Yo quiero decir que he tenido unos grandes amigos que han sido los embajadores de España, en todos los países donde he estado los embajadores han sido maravillosos. En Washington me dijeron te quedas en la misma embajada, en Londres igual... Cuando estaba el muro de Berlín el embajador nuestro se trasladó porque yo presenté en Berlín la colección y vino allí y le dije me gustaría pasar al otro lado del muro y me dijo has visto tu pasaporte y al día siguiente me llaman y me dicen he hablado con el embajador soviético, te damos permiso de ocho horas para pasar al otro lado. Puede pasar, fui el único español que pasé el muro. Los embajadores han sido maravillosos conmigo.

ELIO BERHANYER: "ES UNA PROFESIÓN A LA QUE ME HE ENTREGADO A FONDO, ME GUSTA MUCHO MI PROFESIÓN"

CH: ¿Qué es lo que más le ha gustado de toda su trayectoria?

E.B: Lo mejor son las mujeres que he vestido porque no han sido clientas, han sido amigas todas. Yo tengo 89 años. Es una profesión a la que me he entregado a fondo, me gusta mucho mi profesión, me ha gustado siempre y posiblemente sea el único diseñador del mundo que ha presentado sus colecciones en 32 grandes ciudades del mundo. Los años 60 y 70 no paraba en Madrid en ningún momento. Existía la cámara de la moda y entonces yo no tenía que gastar nada, las colecciones de costura eran muy grandes. Eran unos equipajes impresionantes.

CH: Muchas gracias.

E.B: Tengo que agradecer a Iberia, que nunca me cobró.

CH: Eso sí que es una de las cosas más positivas.

E.B: Sí, en aquella época sí. Hay que tener en cuenta que el primer uniforme para Iberia fue mío y fue premiado como mejor uniforme del mundo.

CH: Enhorabuena.

E.B: Gracias a vosotros, sin la prensa qué sería de mí. Yo les agradezco mucho porque la prensa siempre se h aportado conmigo en España y en Estados Unidos, en todos sitios han sido maravillosos conmigo.