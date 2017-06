Emiliano Suárez: "He pecado de ingenuo y he sido demasiado generoso"

Etiquetas

La conocida revista española Telva ha organizado una fiesta por todo lo alto como homenaje al diseñador Paco Rabanne y lo hizo en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Como no podía ser de otra forma hubo muchos rostros conocidos del mundo de la moda que se dieron cita en la fiesta y es que muchos de ellos han compartido muchas experiencias con el diseñador.

Entre los rostros conocidos que se dejaron ver en el photocall estuvieron Laura Ponte, Emiliano Suárez y Carola Baleztena, Tamara Falcó, Marta Robles, las blogueras María León y Alexandra Pereira, Carmen Lomana, Modesto Lomba, Cósima Ramírez, Quim Gutiérrez o Miriam de Ungría entre otros. En esta ocasión Emiliano Suárez aprovechó para aclarar la polémica que se creó en las redes sociales por una de sus últimas publicaciones en la que hablaba de algunas de sus experiencias durante los más de 20 años que lleva dedicado a su profesión.

CHANCE: En una de tus últimas publicaciones en las redes te quejabas un poco de los gorrones.

Emiliano Suárez: El tema de las redes sociales al final tiene su lado bueno, divertido y tiene sus riesgos también. Para hacer algo que hace todo el mundo no hago nada, para mí es una ventana de libertad de expresión, de compartir impresiones con un poco de sentido del humor lo que pasa es que ya con 40 años y metido en este follón desde hace casi 20 años pues bueno, de vez en cuando suelto alguna reflexión que se puede malinterpretar pero está sacado de contexto.

CH: Pero a lo mejor sientes que hay gente menos agradecida en el mundo en el que te rodeas.

E.S: Pero a quién no le pasa eso. Yo no me muevo en un mundo muy diferente al tuyo, al final todos somos bastante parecidos, a quién no le ha defraudado un amigo, quién no se ha llevado un disgusto, quién no se esperaba algo que luego no sucedió. Yo creo que he pecado de ingenuo durante mucho tiempo y bueno, me he fiado demasiado y quizás he sido demasiado generoso. Pero bueno vas madurando y vas espabilando y hay cosas que te quedan ahí un poco en la memoria. No pretendía todo este follón, tampoco ha sido para tanto pero al final yo nunca he señalado a nadie, no tengo enemigos, pero son comentarios que al final son reflexiones que tienen que ver con lo que me ha pasado en estos 20 años de profesión que ya voy para 41. Yo también tengo por ahí mis cositas.

CH: Las quieres compartir y me parece bien.

E.S: Ya sabéis que siempre intento agradaros y tal pero no me veo en este lío, como no me creo que le pueda importar lo que yo diga a alguien, pues a veces quizás hable demasiado.