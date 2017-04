Emma Watson y Karen Gillan despliegan toda su elegancia en el estreno de 'The Circle'

Etiquetas

Hace solo unas semanas que Emma Watson terminó con la promoción de 'La Bella y la Bestia' y ya está inmersa en la de otro nuevo proyecto, 'The Circle', que estrenó el miércoles en Nueva York dentro del Festival de Cine de Tribeca, donde coincidió con Karen Gillan, su compañera de reparto junto a Tom Hanks. Y ambas no pudieron escoger looks más elegantes.