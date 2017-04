Empresas de moda flamenca mantienen ventas en feria y alertan de competencia "desleal" de empresas 'low cost'

Etiquetas

La presidenta de la Asociación de Empresarios de Artesanía y Moda Flamenca, Pilar Vera, ha apuntado que el sector mantiene un volumen de ventas similares al año anterior con motivo de la Feria de Abril y el resto de ferias andaluzas, aunque han advertido del aumento de la "competencia desleal" que suponen empresas 'low cost', las cuales "llegan a usar imágenes de diseñadores como reclamo para entrar en sus páginas web".

En declaraciones a Europa Press, Vera cree que la situación del sector "no está mejor que el año pasado", de forma que "se ha vendido, pero no hay ningún repunte de las ventas, que siguen igual que el año pasado, se vende algo pero no es nada exagerado; el sector no remonta, no va para arriba ni tiene crecimiento espectacular, pese a que pensábamos que iban a subir las ventas, pues además hay más días de feria".

En ese sentido, alerta del incremento de la "feroz competencia desleal" que ofrece muchas empresas de trajes 'low cost', que venden vía Internet o las llamadas tiendas de bajo precio. "Existe una proliferación de mucha oferta y muchas empresas, y la gente además se ha acostumbrado al 'low cost', motivado por la situación económica", ha añadido Vera, para la que "no se ha salido aún de la crisis, no creo que la crisis haya pasado".

Ha explicado que los clientes leales "siguen viniendo", pero los posibles clientes que pasan por la calle "revisan todo lo que hay y se va más a precio que a la calidad". "Por mucho que digamos que hemos salido de la crisis, se sigue estando en malas circunstancias y se hacen ofertas a precios irrisorios", ha aseverado.

"Hay que entender que no todo el mundo tiene poder adquisitivo, nosotros hacemos trajes a menor precio pero no podemos hacerlo a precio 'low cost' como otros, pues trabajamos con tejidos exclusivos", ha añadido.

Vera asimismo ha alertado de una práctica en ciertas páginas web de empresas 'low cost', donde "se anuncian en las redes sociales con pantallazos de imágenes de nuestros diseños exclusivos y de fotos de pasarela para que la clienta 'pique' y captar clientes, aunque después la imagen redireccione a la página de la empresa 'low cost'".

Ha precisado que los diseñadores han contactado con esas empresas y les han pedido que dejen en estas prácticas "pero no ha habido respuesta".

"Se quitan las ganas de seguir, no podemos pelear con ello, estas cosas desaniman mucho, pues lo hemos denunciado en redes sociales y se les ha escrito cartas pidiendo que reiteren esas imágenes que son nuestras, pero de las que se lucran ellos", ha añadido Vera, quien indica que esa práctica "la realizan tanto empresas como modistas".

No obstante, apunta que en el caso de las modistas "esto entra dentro de lo correcto y lo normal, pero no nos parece correcto que una empresa tenga tus modelos en sus redes sociales".

Asimismo, Vera, que colabora en la página multimarca y multisector 'lo mejordeandalucia.com', ha recordado que "la gente se ha retrasado mucho en comprar los trajes". Vera ha precisado que la mayor parte de vestidos se venden en tienda y la mayoría de clientes son de Sevilla, seguida del resto de Andalucía.

Vera, que ha pedido más apoyo a la moda flamenca por parte de la Junta, ha indicado que en materia de tendencias, este año "hay tendencias variopintas y múltiples; cualquiera es buena siempre que vaya bien vestida, con trajes cortos, largos o canasteros".

"Hay para todos los gustos, cada uno puede seguir la tendencia que prefiera; todo cabe mientras resulte un traje bonito y elegante", ha indicado Vera, que sobre su colección en concreto precisa que "hay una parte mas años 30, inspirada en las pinturas, y otra colección mas atrevida donde se combinan rayas y lunares".