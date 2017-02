Fabiola Martínez habla sobre su nuevo proyecto profesional

Etiquetas

El diseñador Jorge Acuña organizó un desfile por todo lo alto el pasado jueves en la capital madrileña y lo hizo en Casa Palacio Fernando El Santo. El desfile Madrid- Roma contó con la colaboración exclusiva de la firma Bvlgari que expuso su colección Alta Joyería y Accesorios.

EL DISEÑADOR JORGE ACUÑA EXPONE SUS DISEÑOS JUNTO A BVLGARI

Entre los rostros conocidos que no se perdieron el desfile estuvieron Hiba Abouk, Mari Ángeles Grajal, Alfonso Bassave, Paloma Lago, Pelayo Díaz o Leonor Watling entre muchos otros. Por su parte Fabiola Martínez comentó que estaba encantada con el funcionamiento del programa y sobre todo con la audiencia que tuvieron con el último invitado, José Bono.

CHANCE: Para estar guapa hay que sufrir.

FABIOLA MARTÍNEZ: Es verdad. En Venezuela dicen que para ser bella hay que ver estrellas.

CH: Qué bonito.

F.M: Sí, bueno.

CH: A disfrutar del desfile de Jorge con Bvlgari.

F.M: Sí señor. Yo creo que va a quedar muy bonito, él tiene muy buen gusto y bueno, qué se pude decir de Bvlgari.

CH: ¿Se puede decir que es el previo a Cibeles?

F.M: Empieza ya. Yo soy de pasearme poco pero iré, sobre todo porque ahora estoy embarcada en un proyecto de moda, me voy a dedicar a hacer moda para hombres.

CH: ¿Vas a desvestir a los hombres?

F.M: Sí, a vestir y desvestir. Me divierte mucho y hay que tomar contacto con todo para estar al día.

CH: ¿Bertín encantado con este nuevo proyecto?

F.M: Bueno, en todo lo que yo emprenda por mi cuenta y me haga ilusión, claro que está contento. No sé si va a estar muy contento cuando empiece a hacer casting de chicos, eso ya no le va a molar tanto.

CH: Le tendremos en guardia.

F.M: Mejor, que no se relaje.

CH: Vaya índice de audiencia con José Bono.

F.M: Sí señor.

CH: Supimos muchas cosas de él que desconocíamos.

F.M: Ese yo creo que es uno de los aspectos que más gustan de este programa, la gente se encuentra tan a gusto que cuenta cosas o se conocen cosas de los personajes que de forma habitual no te lo cuentan y como se encuentran en un entorno tranquilo, en este caso en su casa, pues sí, ha sido un programa muy bonito. Bertín cuando lo hizo venía sorprendido y con ilusión porque sabía que había hecho un buen programa.

CH: ¿A quién nos queda por ver?

F.M: Bueno, hay muchos, ayer hicimos uno que a mí me ha divertido mucho con Iker Jiménez y Carmen. Son personas que no se conoce mucho de su vida y luego todo lo que es misterio tiene su punto. Ayer me lo pasé genial y Bertín no durmió en toda la noche asustado.

CH: Vimos que celebrasteis el cumpleaños de tu hijo.

F.M: Sí, 10 años ya. Sí, cuando nos decían que no iba a superar los dos años de vida imagínate. Feliz, ilusionada.

CH: Cada día es un nuevo avance para él.

F.M: Claro, hace poco hemos probado una cosa para ver si puede andar y el tío ha dado sus primeros pasitos, si Dios quiere a ver si lo consigue hacer solito.

CH: Y Carlos que va a ser...

F.M: Sí, me dice mamá pero no vale, si hacemos carreras me va a ganar porque él tiene cuatro ruedas. Pero bueno, ellos se lo toman como un juego y eso es estupendo.

CH: ¿Carlos apunta maneras en el mundo de la canción?

F.M: Más que cantar le encanta bailar, es un showman, le encanta el jaleillo.