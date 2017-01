El Mairenero José Daniel Hernández gana el IV concurso de Diseñadores Noveles de Moda Flamenca

Etiquetas

La pasarela de moda flamenca We Love Flamenco, organizada por la empresa Go Eventos, inauguró el pasado martes su nueva plataforma Viva by WLF, mediante un desfile con los diseños de los ocho finalistas de la cuarta edición del concurso de Diseñadores Noveles de Moda Flamenca, que organizó la Diputación a través de Prodetur, en la última Feria de la Moda Flamenca, incluida en la Muestra de la Provincia 2016.