Marc Puig fue el gran galardonado de los premios FIFI 2017

Los Premios Fifi 2017, Fragrance Foundation Awards, rindieron homenaje a los logros creativos de la industria en el Alice Tully Hall del Lincoln Center de Nueva York. Una noche que consiguió congregar a la elite del mundo de la moda y como no, a las firmas de fragancias más valoradas del momento. Y es que este premio es más que un simple trofeo; la velada busca trasmitir la más pura esencia de los perfumes, contemplar los perfumes desde sus diferentes perspectivas y finalmente, fidelizar a clientes que realmente crean y confíen que el producto que están adquiriendo contiene gotas de oro, únicas e irrepetibles.

Así lo percibieron grandes celebrities que no quisieron perderse la cita. Y si la noche ya apuntaba alto, ellas pusieron el broche a la velada. Karlie Kloss, imagen de Good Girl de Carolina Herrera, fue de las más aclamadas con su vestido largo floral, tipo camisero en tono rosa palo, enlazado a la cintura y cerrado de cuello. ¿El toque final del conjunto? El clutch en tono verde esmeralda que llevaba, uno de los must de este verano. La sencillez del make up elegido junto con una coleta baja con efecto mojado, daban todo el protagonismo al vestido.

La modelo Luma Grothe acudió acompañada por Nick Youngquest, ambos imagen de Invictus para Paco Rabanne. La modelo optó por una única pieza de tejido metalizado, una de las últimas tendencias de este verano; enlazado al cuello, dejaba al descubierto gran parte de la espalda. Además, el vestido tenía una apertura en la zona del abdomen y otra en uno de los laterales de la falda, dejando entrever una de sus piernas. Se convirtió en el conjunto más sexys de la fiesta.

Tampoco quiso perdérse la fiesta la actriz Katie Holmes. Ella apostó por una única pieza palabra de honor en tono blanco con escote en forma de corazón y falda en forma sirena. Estaba decorado con tachuelas doradas, azules y grises ordenadas en formas florales. Un vestido largo y sofisticado que le convirtió en la más elegante de la noche.

Pero sin duda el color favorito de la noche fue el negro. Una de las invitadas más esperadas fue la actriz Carly Chaikin, conocida por la serie Mr. Robot. Lució un vestido negro ajustado de cuello alto, con un corte en la falda que dejaba al descubierto una de sus piernas. La pieza iba decorada con un cinturón fino de perlas a juego con el collar. Del mismo color fue el vestido de lentejuelas, transparencias y escote de vértigo de Lais Ribeiro. El último vestido estrella de la noche en tono negro fue el de Elsa Hosk; palabra de honor, de escote geométrico y falda de corte irregular que dejaba al descubierto sus piernas.

La diseñadora y copresidenta del evento Carolina Herrera, optó por dos piezas muy acorde con su estilo; un cuerpo blanco de cuello a la caja y una falda de lentejuelas negra, entallada con un cinturón verde esmeralda. La diseñadora escogió unos zapatos negros de punta y pulsera plateada. Trisha Yearwood escogió un total red, de escote en V ajuntado en el abdomen.

Sin embargo, el que captó todas las miradas no pudo ser otro que el gran galardonado de noche, Marc Puig, Chairman y CEO de Puig, que recibió el premio "Hall of Fame" de este año. La diseñadora Carolina Herrera fue la encargada de entregarle el galardón. Puig es una de las grandes empresas familiares dedicadas a la moda y por supuesto, a las fragancias. Es una de las empresas más reconocidas del momento ya que consiguen construir marcas a través de la moda. Su éxito se materializa en marcas como Carolina Herrera, Nina Ricci, Paco Rabanne, Jean Paul Gaultier, Penhaligon's, etc.