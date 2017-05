Leo Messi y Luis Suárez en segundo plano ante Antonella Rocuzzo y Sofía Balbi

Etiquetas

Antonella Rocuzzo y Sofía Balbi hacen gala de la buena relación que mantienen y lo hacen aventurándose en una nueva etapa profesional. La mujer de Leo Messi y la de Luis Suárez han decidido materializar su amor por la moda y lo han hecho con la inauguración de una nueva boutique de zapatos en Barcelona.

ANTONELLA ROCUZZO Y SOFÍA BALBI, NUEVO PROYECTO EMPRESARIAL CON EL APOYO DE SUS PAREJAS

De lo más sonrientes y divertidas, Antonella y Sofía contaron con el apoyo de sus respectivas parejas y es que los jugadores del F. C Barcelona no quisieron faltar en una cita tan importante. Sin duda Antonella y Sofía han decidido dar un paso más en la amistad que comparten desde hace años y sean asociado al empresario y diseñador argentino Ricky Sarkany para abrir una nueva tienda situada en el Passeig de Gràcia, una de las principales avenidas comerciales de la ciudad condal.

"No falta nada para la inauguración de la tienda en Barcelona!!! Felicidad #6días", escribió hace unos días Antonella junto a la foto de uno de los zapatos de la marca. "Antonella y Sofía son clientas mías y a las dos les gustan mucho mis zapatos. Cada vez que vienen a Argentina, me visitan. Y ellas me propusieron desembarcar en Barcelona. Y aquí estamos con este sueño, dispuestos a competir con todas las marcas de alcance mundial" explicó Sarkany recientemente en una entrevista.

LOS JUGADORES DEL BARCELONA NO QUISIERON FALTAR A LA CITA

Como no podía ser de otra forma Antonella y Sofía no estuvieron solas y es que contaron con el apoyo de gran parte de la plantilla azulgrana que no perdieron la oportunidad de acudir a la inauguración junto a sus respectivas parejas. Cesc Fábregas y Daniella Seeman, Sergio Busquets y Elena Galera, Jordi Alba y Romarey Ventura, Paco Alcácer y Bea Viana, Aleix Vidal y Lorena, Denis Suárez y Sandra Montoto, Javier Mascherano y Fernanda Moreno, Neymar y su hermana Rafaella, Gabi, Pepe Costa, Raquel Mauri y Daniela Jehle fueron algunos de los que quisieron mostrarle todo su apoyo a las parejas de sus compañeros de equipo.

RISTO MEJIDE Y LAURA ESCANES ACUDIERON A LA INAUGURACIÓN A POCOS DÍAS DE DARSE EL 'SÍ, QUIERO'

Pero no solo el mundo del fútbol estuvo representado en la inauguración y es que también algunos otros rostros conocidos disfrutaron de la inauguración como fue el caso de la conocida bloguera Dulceida y su pareja Alba o el futuro matrimonio formado por Risto Mejide y Laura Escanes.

A escasos tres días de darse el 'Sí, quiero' la pareja apareció más unida que nunca y sonriente y es que, aunque no quisieron dar ningún detalle sobre su próximo enlace, sí que demostraron que están felices e impacientes por la llegada de una fecha tan especial.