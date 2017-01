Miriam Alegría, Fuen Viudes y Camila's Room, referentes del sector nupcial, se fusionan y crean 'El Atelier de la Novia'

Etiquetas

Fotografía y vídeo nupcial, diseño de tocados, coronas y sombreros así como venta de vestidos de novia son sus disciplinas

Las conocidas profesionales del mundo de la fotografía, el diseño y la moda, Miriam Alegría, Fuen Viudes y Camila's Room han iniciado una aventura conjunta inaugurando un estudio, 'El Atelier de la Novia', situado en el entresuelo de Calle González Adalid número 11 de Murcia, en el que ofrecerán sus servicios a novias y futuras desposadas con el objetivo de "hacer que la celebración de un evento tan importante como una boda, la celebración del amor, sea tan especial como esperan sus protagonistas", según informaron las emprendedoras en un comunicado.

Este viernes a las 18.00 horas tendrá lugar 'The Bridal Open Day' donde darán a conocer su proyecto, '@ateliernovia' en Instagram. Exposiciones de sus mejores trabajos y otras sorpresas serán algunos de los detalles con los que las diseñadoras y creativas agasajarán a sus invitados durante esta jornada de puertas abiertas.

Tres expertas que prometen continuar dando lo mejor de sí mismas, esta vez con esta aventura conjunta, y que además conocen perfectamente el sector, tal y como explica la diseñadora y fotógrafa Miriam Alegría.

Alegría, que cuenta en su haber con los más importantes galardones del mundo del diseño, Premios Laus y Anuaria, lo tiene muy claro, al señalar que "amamos lo que hacemos y sobre todo, nos encantan las bodas ya sean civiles o religiosas".

En su caso, como fotógrafa profesional, Alegría recuerda que este año he realizado sesiones fotográficas y de videos en casi todas las ciudades de España y también en París, Bélgica, Países Bajos, Dinamarca o Austria, entre otros destinos de ensueño. "Personalmente creo que los recuerdos lo son todo y sacad el mejor partido a cualquier celebración es mi especialidad, soy muy perfeccionista", destaca esta fotógrafa, quien subraya que sus clientes se convierten siempre en sus amigos y no concibe otra forma de trabajar "que no sea de esta manera".

La sombrerera y diseñadora de tocados y complementos Fuen Viudes, formada en la prestigiosa Saint Martin's School de Londres y con más de diez años de experiencia, se suma a este proyecto consciente de que la exclusividad es un plus. "Creemos que en la vida hay que celebrar los momentos especiales y cada uno de ellos merece una puesta en escena única, para ello ofrezco mis servicios a medida: coronas, tocados, peinas y otros adornos exclusivos ideales para brillar en eventos importantes y para que el resultado sea incluso mejor de lo que nunca nadie pudo imaginar", añade.

Todo ello respaldado por la colección de vestidos de novia e invitadas de Camila's Room, que cuenta con alguna de las firmas más exclusivas del panorama nacional como son Beba's Closet o David Christian, entre otras.

'El Atelier de la Novia' es pues un lugar exclusivo para prometidas que buscan propuestas con mucho encanto para un día tan señalado. Emplazadas en un estudio de principios del siglo XX, la atención personalizada, la creatividad y el detalle son los signos diferenciadores de estas tres emprendedoras murcianas que, muy ilusionadas, aúnan fuerzas en este nuevo reto empresarial.