Mónica Hoyos de Alba Carrillo: "Yo también estaría peleándome con mi madre desde le día uno"

Un año más el diario La Razón apoya la industria textil con la IX edición de la Pasarela La Razón en la que se expusieron las nuevas colecciones para la próxima primavera-verano. Este año el concesionario Lexus Madrid-Norte fue el escenario elegido por los diseñadores Custo Barcelona, Agatha Ruíz de la Prada y Ulises Mérida.

Entre los rostros conocidos que no se quisieron perder los desfiles pudimos ver a Eva Zaldívar, Óscar Higares, Marina Castaño, Mónica Martín Luque, Mónica Hoyos o Arancha del Sol, entre otros. Con una gran sonrisa en el rostro, Mónica Hoyos comentó que acababa de aterrizar en España tras un viaje a Los Ángeles donde ha aprovechado para grabar trabajar pero también para disfrutar de la playa.

CHANCE: Hoy vienes acompañada.

MÓNICA HOYOS: Pues como no tengo novio, vengo con mi chica. Acaba de llegar de Los Ángeles. Yo llegué hace dos días.

CH: ¿Dónde has estado?

M.H: En Los Ángeles, 20 días y llegas con mucha energía, cuando vienes de fuera.

MÓNICA HOYOS: "HE ESTADO HACIENDO UN VIDEOCLIP Y LUEGO HE ESTADO HACIENDO TODO LO QUE ME HA DADO LA GANA"

CH: Hace mucho que no te veíamos por la tele.

M.H: Por eso, he estado 25 días, un montón de tiempo fuera. Bueno ha sido una mezcla de trabajo y ocio, he estado haciendo ejercicios en la playa.

CH: ¿Qué has estado haciendo?

M.H: Pues he estado haciendo un videoclip y luego he estado haciendo todo lo que me ha dado la gana en la playa y por ahí. Lo que he podido.

CH: Se te nota muy feliz.

M.H: Había que venir, colegio, responsabilidades, trabajo, casa, cosas de madres...

CH: ¿Vas a volver a Sálvame?

M.H: Bueno sí, claro. En principio sí, ahí estamos.

CH: Pensábamos que no volvías.

M.H: No, para nada, acabar mal no. Siempre se acaba bien pero es verdad que si tienes otros proyectos pues no se puede hacer todo a la vez, sobre todo cuando tienes que estar para arriba y para abajo. Al final tienes que elegir lo que más te conviene.

CH: Estar un poco al tanto de todo lo que sigue pasando con el tema de Ivonne.

M.H: Cuéntame lo que ha pasado, no puedo soportar el chisme. ¿Cuál es la última hora?

MÓNICA HOYOS: "CUANDO EL NIÑO DE IVONNE REYES SEA MAYOR DE EDAD YA SABRÁ ÉL LO QUE TIENE QUE HACER"

CH: Está todo parado esperando el siguiente paso.

M.H: Yo creo que ella está muy tranquila, demasiado a veces.

CH: Pepe dice que está muy enfadado y que ella es una mentirosa, que no le ha puesto ninguna demanda.

M.H: Pues no he tenido yo líos como para que me pongas tú más.

CH: Van a seguir hasta el final y cuando el niño sea mayor de edad seguirán.

M.H: Cuando el niño sea mayor de edad ya sabrá él lo que tiene que hacer, como todos los niños pasa cuando eres mayor de edad decides lo que tienes que hacer.

CH: ¿Tú la ves bien?

M.H: La veo estupendamente, cada vez la veo mejor. Cada vez que veo su Instagram con esos chicos tan guapos y con su novio maravilloso.

CH: Envidia sana.

M.H: No existe la envidia sana. Eso de que la envidia es sana, eso en mentira.

CH: ¿Te gustaría vivir eso?

M.H: Bueno... Qué puedo decir, no voy a decir que no ni que sí, creo que surge, a ella le surgió y me alegro muchísimo por ella, de verdead que se lo merece, el tiempo pasa y si no haces las cosas*

MÓNICA HOYOS: "YO SOY MUY DE LAURITA MATAMOROS PERO EL AÑO PASADO ERA DE CARLOS, QUE QUEDE CLARO"

CH: Ha pasado una temporada muy mala con lo de su hermano, el revuelo con Pepe...

M.H: Mil cosas que yo he vivido con ellas, al ser amigas finalmente pues vives el día a día, no solo el suyo, ella ha vivido el mío y bueno, sabe muchas cosas también. No solo es lo que se ve. Hay un montón de cosas detrás.

CH: ¿Qué te parece el casting de Supervivientes?

M.H: Para nada me lo pierdo, me gusta mucho el casting y el concurso. Yo nunca me he animado a ir pero a mí me gusta.

CH: ¿Por quién apuestas?

M.H: Laurita Matamoros, yo soy muy de Laurita pero el año pasado era de Carlos, que quede claro.

CH: ¿Qué te parece Bigote Arrocet que dicen que puede ser como Chabelita que era una apuesta fuerte y luego*?

M.H: Yo creo que Chabelita nunca fue una apuesta fuerte, era una apuesta fuerte en cuanto a corazón se refiere porque en supervivencia a mí me parece que no. Esto es lo que yo creo, espero que Laura Matamoros no tarde mucho en tirarse del helicóptero. Cuando tardas mucho queda mal, espero que se tire deprisa.

CH: ¿El que más puede decepcionar?

M.H: Yo es que no he visto a todos los coruscantes pero hay algunos que no los conozco. A mira me gusta mucho esa pareja de Alba Carrillo y la madre.

MÓNICA HOYOS: "YO TAMBIÉN ESTARÍA PELEÁNDOME CON MI MADRE DESDE LE DÍA UNO"

CH: Ya se han peleado.

M.H: Me quedé muy sorprendida. Sin duda cuando vi que las dos iban pero luego pensé y dije pues la vida es una y han dicho, pues venga vamos y se lo han ofrecido y perfecto, que vaya la madre también.

CH: Alba ya está harta.

M.H: Yo también estaría peleándome con mi madre desde el día uno, sería muy pesada y me daría la lata todo el rato.