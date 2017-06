Muere el diseñador David Delfín, tras un año de lucha contra el cáncer

Etiquetas

El diseñador David Delfín ha muerto este sábado a los 46 años en Madrid. Su cuerpo será trasladado este domingo a Málaga.

Delfín, galardonado el año pasado con el Premio Nacional de Diseño de Moda, llegó a la moda a través de la pintura, manteniendo siempre su relación con las artes visuales. En 1999, tras varias exposiciones individuales y colectivas, y después de haber trabajado sobre varios materiales decidió utilizar prendas militares de segunda mano como nuevo soporte.

En 2001, creó la firma Davidelfin junto a los hermanos Postigo (Deborah, Diego y Gorka) y la modelo Bimba Bosé. Fue en 2002 cuando presentó su primera colección en la semana de la moda de Madrid. Su trayectoria se desarrolló en España hasta que en 2009 dio el salto internacional debutando en la New York Fashion Week.

Durante la mañana del viernes Pablo Sáez, pareja de David Delfín, tuvo que llamar a los amigos más cercanos del modisto malagueño para transmitirles el mensaje más amargo y doloroso de los últimos meses. Si hasta ese momento se había puesto en contacto con ellos para organizar meriendas en casa de Delfín, en el centro de Madrid, en esta ocasión les llamaba para comunicarles que el gran amor de su vida se estaba apagando.

El sábado, el mismo día del cumpleaños de su pareja Pablo Sáez, el último chico rebelde de la moda española fallecía a los 46 años después de una larga y dura lucha contra tres tumores cerebrales. La última noticia que se tuvo de Delfín fue el pasado 9 de abril, cuando él y Sáez volvieron a reunir a sus amigos para celebrar la llegada de la Primavera. Rossy de Palma, Pelayo Díaz, Bibiana Fernández, Hiba Abouk o Melania Pan, entre otros, se desplazaron con ellos hasta la madrileña Casa de Campo para disfrutar de un bonito día de sol rodeados de vegetación. Poco después dejó de recibir las sesiones de quimioterapia, los tumores le habían afectado definitivamente a la movilidad y al habla, pero sus órganos vitales seguían luchando por sobrevivir.

"Rendirse a la enfermedad no me parece algo atractivo", comentó Delfín a un grupo de periodistas el pasado mes de septiembre, durante la que fue su última aparición ante los medios. A un silencio sepulcral de varios segundos se encadenó un caluroso aplauso que hizo que el diseñador malagueño se emocionase. Por aquel entonces, Delfín se estaba sometiendo a sesiones de quimioterapia para hacer frente a los tres tumores cerebrales de grado 3 por los que tuvo que ser intervenido el 5 de abril de 2016.

"Uno no se podía tocar por la zona en la que está, los médicos ahí no entran; otro estaba bien, se podía quitar sin riesgo de lesiones; y el tercero era complicado pero operable", contó a la revista Vogue en julio de 2016, cuando ya estaba descansando de la radioterapia. Durante aquella entrevista, Delfín desprendía un halo de energía, motivación y valentía. "No paro de pensar en todo lo que quiero hacer. Me siento con ganas de luchar, me pone. Es grave, soy consciente. Y sé que es una lucha real, son tumores de grado 3 que lo que quieren es seguir adelante… pero tenemos que pararlos", decía. Y añadía: "Tengo esperanza, tengo fuerza, tengo deseo". En agosto comenzó con un nuevo ciclo de cinco días con quimioterapia y 28 sin ella. Así tendría que seguir hasta eliminar las células cancerígenas de su organismo.

El diseñador malagueño peleó contra los tres tumores cerebrales con optimismo desde el principio. Y, según sus amigos íntimos, nunca dejó de luchar, nunca decayó y jamás se rindió. A finales de 2016 –poco después de saber que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte le había otorgado el Premio Nacional de Moda–, tuvo una recaída muy fuerte que le llevó a ser hospitalizado varios días.