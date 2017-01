Orange is the new black para Armani Privé

Etiquetas

En Armani Privé han cambiado las tornas y donde antes primaba el negro ahora lo hace el naranja. Orange is the new black, como si se tratara del título de la exitosa serie de televisión de la que parece tomar la inspiración con chaquetas que recuerdan a las camisas de fuerza y monos como los de las presas, prendas que han lucido las modelos españolas Blanca Padilla y Paula Willems, la novia de Quim Gutiérrez.